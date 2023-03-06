Необученных мобилизованных белгородцев отправили на штурм вражеских позиций в ДНР?

По словам женщины, изначально 20 октября белгородцев определили в полк территориальной обороны, однако 3 марта им сообщили, что отправляют в ДНР служить в штурмовой бригаде. Белгородцев уже увезли, в настоящий момент они находятся в ДНР. При этом, отметила белгородка, мужчин никто для этого не обучал.