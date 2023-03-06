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Posted Сегодня, 18:57

Published Сегодня, 18:57

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Необученных мобилизованных белгородцев отправили на штурм вражеских позиций в ДНР?

6 марта 2023, 18:57
Фото: Bel.ru
Обращение мобилизованных белгородцев
С таким обращением в «Бел.Ру» обратилась жена одного из мобилизованных мужчин. В настоящий момент региональные власти разбираются в ситуации.

Этим вечером в «Бел.Ру» обратилась жена мобилизованного белгородца, которого вместе с его полком отправили в Донецкую Народную Республику на штурм вражеских позиций.

По словам женщины, изначально 20 октября белгородцев определили в полк территориальной обороны, однако 3 марта им сообщили, что отправляют в ДНР служить в штурмовой бригаде. Белгородцев уже увезли, в настоящий момент они находятся в ДНР. При этом, отметила белгородка, мужчин никто для этого не обучал.

Ребята сейчас находятся на первой линии, весь полк отправили за линию на штурм вражеских позиций. Повторюсь, что никто их к этому не готовил. Ребята очень просят помочь им, они без подготовки, в руках одни автоматы.
сообщила женщина.

По нашим данным, в ситуации уже пытаются разобраться, с представителями группы беседуют региональные власти.

Видео: Bel.ru
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#Александра Склярова#Мобилизованные#Военнослужащие#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Видео
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