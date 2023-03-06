Не усматривает оскорблений: почему суд Белгорода отклонил иск Маслова к Бабину

Нельзя и сделать вывод о том, что фраза «…прочая нео-власовская мразь калибром поменьше» относится непосредственно к Маслову. А объясняя суть фразы Бабина «друзья-подельники», суд утверждает, что выражение это было использовано в переносном смысле, а не в прямом.