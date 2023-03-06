Не усматривает оскорблений: почему суд Белгорода отклонил иск Маслова к Бабину

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главный редактор «Фонаря» Андрей Маслов подал после поста ответчика Владимира Бабина в социальных сетях: якобы в нём блогер обвинил главреда Маслова в сотрудничестве с «нацистским киевским режимом». Последнее Маслов категорически отрицал.
Бабин же отрицал сам факт того, что назвал главреда «Фонаря» «подельником киевского режима»: ответчик утверждал, что всего лишь причислил издание Маслова к списку «ифнопомоек».
1 марта суд, изучив позиции истца, ответчика и соответчика Вадима Радченко, а также мнение эксперта, изложенное в заказанной Масловым экспертизе, решил отказать Маслову в удовлетворении иска. Сегодня стало известно, почему так вышло.
Так, в решении суда утверждается, что пост Бабина в социальных сетях «нельзя признать утверждением о фактах, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию истца»: в своей публикации ответчик не относил телеграм-каналы «Белгород | ФОНАРЬ» и «Маслов» к нацистским информационным ресурсам.
Суд полагает, что использованные автором названия и определения приведённого в первой части публикации списка телеграм-каналов (среди которых указаны телеграм-каналы «Маслов» и «Белгород | Фонарь»), такие как «информационные помойки», «…являются вражескими и ведутся в интересах спецслужб нацисткой Украины…» не отражают объективной характеристики содержания данных ресурсов, поскольку имеют явно эмоционально-политический окрас; для описания характеристик применены оценочные в данном контексте понятия, такие как «вражеские каналы», «информационные помойки».
решение суда
Таким образом, утверждает суд, оспариваемые суждения не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности. Это, в свою очередь, исключает возможность признания их соответствующими либо не соответствующими действительности в силу закона.
Утверждается, что список Бабин составил на основе анализа текстов отдельных названных в статье Telegram-каналов: якобы у него сложилось «субъективное мнение, что данные каналы, с учётом направленности подачи информации, относятся к нацистским информационным ресурсам».
Что касается издания Маслова «Фонарь» и соответствующего Telegram-канала, то ведёт их Маслов не один. Кроме того, с требованием о защите деловой репутации Telegram-канала «Белгород | ФОНАРЬ» в связи с публикацией вправе выступать в суде только юридическое лицо ООО «МасМедиа».
Нельзя и сделать вывод о том, что фраза «…прочая нео-власовская мразь калибром поменьше» относится непосредственно к Маслову. А объясняя суть фразы Бабина «друзья-подельники», суд утверждает, что выражение это было использовано в переносном смысле, а не в прямом.
В ходе судебного заседания ответчики поясняли, что слово "подельник" они использовали в значении занимающихся общим делом людей, работающих вместе. Бабин В.И. в своих возражениях отмечал, что Пармёнов, Красноруцкий-Ливсон, Климов раньше работали все вместе в редакции сетевого издания Fonar.tv.
решение суда
Отметим, что Климов и Красноруцкий в редакции «Фонаря» не работали. В отличии от Никиты Пармёнова, который долгое время являлся заместителем Андрея Маслова. В прошлом году журналист уволился из издания и покинул Россию.
Кроме того, суд также учёл «публичный характер деятельности истца, который предполагает в более широких пределах допустимую критику в отношении последнего».
Что касается «говнаря Маслова», то, по мнению суда, этим эпитетом, образованным от слова «говно», ответчики выражали свою негативную оценку к «создаваемому продукту публичного Telegram-канала „Белгород | ФОНАРЬ“, которое само по себе не является оскорблением личности Маслова», а само слово «говнарь» образовано от «Фонарь».
С учётом изложенного, суд не усматривает в тексте публикации высказываний об истце, которые бы являлись для него оскорбительными.
решение суда
На основании этого, суд решил главреду «Фонаря» в удовлетворении иска отказать. Отмечается, что решение может быть обжаловано в Белгородский областной суд через Свердловский районный суд города Белгорода в течение месяца.
Подробнее о том, как проходили заседания по громкому делу Маслова — Бабина, можно узнать из материалов «Бел.Ру».