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Posted Сегодня, 19:42

Published Сегодня, 19:42

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

Находящийся в зоне СВО белгородец может избежать штрафа за просроченный паспорт

6 марта 2023, 19:42
Фото: 1MI
Мобилизованному мужчине, который находится в зоне боевых действий, исполнилось 45 лет. Белгородцу могут назначить штраф за просроченный паспорт, однако Вячеслав Гладков постарается помочь в этой проблеме.
Сюжет
СВО

К главе региона Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире обратилась сестра мобилизованного белгородца. Женщина сообщила, что её брат в настоящий момент находится в зоне боевых действий, недавно ему исполнилось 45 лет и необходимо менять паспорт.

Однако отпустить его в ближайшее время не смогут, а штраф за просроченный паспорт придётся платить. «Как же тогда быть?», интересуется белгородка.

Дал поручение своему заместителю Ивану Будлову, чтобы связался с паспортным столом. Постараемся помочь в этой ситуации, чтобы не пришлось платить штраф.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что паспорт подлежит замене после достижения 20 и 45 лет. Для смены паспорта россиянам дают 90 дней. Если в указанный срок не обменять паспорт на новый, россияне должны уплатить штраф от двух до трёх тысяч рублей.

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#Александра Склярова#Просроченный паспорт#Мобилизованный#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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