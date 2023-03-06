Находящийся в зоне СВО белгородец может избежать штрафа за просроченный паспорт

Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
К главе региона Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире обратилась сестра мобилизованного белгородца. Женщина сообщила, что её брат в настоящий момент находится в зоне боевых действий, недавно ему исполнилось 45 лет и необходимо менять паспорт.
Однако отпустить его в ближайшее время не смогут, а штраф за просроченный паспорт придётся платить. «Как же тогда быть?», интересуется белгородка.
Дал поручение своему заместителю Ивану Будлову, чтобы связался с паспортным столом. Постараемся помочь в этой ситуации, чтобы не пришлось платить штраф.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что паспорт подлежит замене после достижения 20 и 45 лет. Для смены паспорта россиянам дают 90 дней. Если в указанный срок не обменять паспорт на новый, россияне должны уплатить штраф от двух до трёх тысяч рублей.