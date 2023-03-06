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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

На выплаты мобилизованным белгородцам и их семьям направили 559,4 млн рублей

6 марта 2023, 08:30
Фото: 1MI
Об этом рассказала министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова. Средства выделили в 2022 году.
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Выплаты

Как отметила Батанова, в прошлом году в Белгородской области были предусмотрены меры поддержки мобилизованным, их семьям, детям, самозанятым, которые ушли воевать, и безработным.

Всего на поддержку мобилизованных, добровольцев и членов их семей из резервного фонда правительства области в 2022 году выделили 559,4 млн рублей. Подробнее на слайде:

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Батанова также добавила, что не забыли о жителях Белгородской области, которые были вынуждены временно покинуть свои жилища. Им выплачивали средства на съём жилья и оказывали единовременную финансовую помощь.

Напомним, ранее стало известно, что участникам СВО будут давать отпуск на две недели каждые полгода. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

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#Кристина Семенчук#Выплаты#Мобилизованные#СВО#Добровольцы#Белгородская область#Елена батанова#Общество#Спецоперация
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