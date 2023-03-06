На выплаты мобилизованным белгородцам и их семьям направили 559,4 млн рублей

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Как отметила Батанова, в прошлом году в Белгородской области были предусмотрены меры поддержки мобилизованным, их семьям, детям, самозанятым, которые ушли воевать, и безработным.
Всего на поддержку мобилизованных, добровольцев и членов их семей из резервного фонда правительства области в 2022 году выделили 559,4 млн рублей. Подробнее на слайде:
Батанова также добавила, что не забыли о жителях Белгородской области, которые были вынуждены временно покинуть свои жилища. Им выплачивали средства на съём жилья и оказывали единовременную финансовую помощь.
Напомним, ранее стало известно, что участникам СВО будут давать отпуск на две недели каждые полгода. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.