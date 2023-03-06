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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

На ОЭМК прошла первая детская экскурсия

6 марта 2023, 09:37
Фото: Валерия Воронова
«В гостях у металлургов» — особый маршрут проекта промышленного туризма Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова. Он разработан для детей от 7 лет с учетом всех требований безопасности.
Сюжет
Дети

Первая точка экскурсии — музей «Железно!». Здесь ребятам рассказали о необычных свойствах металла, о том, как и из чего его производят, показали макеты металлургического оборудования и предложили в формате интерактивной игры попробовать себя в роли настоящих горняков, металлургов и даже кладоискателей.

Теперь я знаю, как устроена металлургическая печь. Знаю, кто такие сталевары. Знаю, как вести себя на рабочем месте, — увлеченно перечисляет третьеклассник Иван Москвитин. — И еще знаю, что без железа жизнь остановилась бы.

Школьники посмотрели видеоролик о правилах безопасности на производстве, надели яркие зеленые каски и оранжевые жилеты и отправились на ОЭМК. На территорию комбината ребята прошли через проходную, как это ежедневно делают тысячи металлургов, в том числе и их родители. Здесь мальчишки и девчонки, кажется, внутренне собрались, осознав всю серьезность происходящего.

С обзорной автобусной экскурсией они проехали вдоль основных подразделений и с удивлением узнали от экскурсовода, что территория предприятия примерно равна площади тысячи футбольных полей.

— Измельченную руду направляют на металлургические комбинаты, — рассказал сталевод Станислав Плотников. — Потом ее песчинки смешивают со специальной глиной и мелом и скатывают в окатыши — небольшие шарики размером примерно с лесной орех. Чтобы окатыши сделать прочными, их обжигают при высокой температуре — жарче вулканической лавы!

Фото: Валерия Воронова

После посещения производственной площадки ОЭМК и действующего на территории предприятия храма-часовни юных туристов ждал обед настоящих металлургов в производственной столовой №1.

— Вкусно! — отметила пятиклассница Настя Чубыкина. — На ОЭМК работают мои бабушка, мама и папа, поэтому мне было интересно увидеть все самой.

Четвероклассника Демида Шашурина удивил размер предприятия:

Это ж настоящий металлургический город. Я думал, что комбинат гораздо меньше!

На память об экскурсии все ребята получили в подарок паспорт туриста и пробу оскольского металла.

Производство у нас серьезное, есть и огонь, и высокие температуры, и огромные движущиеся агрегаты, поэтому к детскому маршруту мы подошли с особой ответственностью. Внутрь цехов мальчишкам и девчонкам заходить пока рано. Но мы постарались простроить программу так, чтобы им было максимально и интересно, и познавательно. 
Наталья Кудиярова, начальник управления корпоративных коммуникаций ОЭМК.

Ирина Милохина
Фото: Валерия Воронова

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