На ОЭМК прошла первая детская экскурсия

Школьники посмотрели видеоролик о правилах безопасности на производстве, надели яркие зеленые каски и оранжевые жилеты и отправились на ОЭМК. На территорию комбината ребята прошли через проходную, как это ежедневно делают тысячи металлургов, в том числе и их родители. Здесь мальчишки и девчонки, кажется, внутренне собрались, осознав всю серьезность происходящего.