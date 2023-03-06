Миллиард рублей потратят на организацию пассажирских перевозок в Белгородской агломер

Полномочия по организации пассажирских перевозок в Белгороде и пригороде с 1 июля 2022 года перешли в ведомство министерства автомобильных дорог и транспорта. Так, по словам Сергея Евтушенко, в 2022 году в регионе работало 124 маршрута — в 2023 их число увеличили до 132. Кроме того, в планах перевезти 62 млн пассажиров — на 2 млн больше, чем в прошлом году.