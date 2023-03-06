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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Миллиард рублей потратят на организацию пассажирских перевозок в Белгородской агломер

6 марта 2023, 09:32
Фото: Bel.ru
Кабина автобуса
Об итогах работы министерства автомобильных дорог и транспорта рассказал во время оперативного совещания с губернатором министр Сергей Евтушенко. По его словам, в 2023 году планируют перевезти больше пассажиров, чем в прошлом.

Полномочия по организации пассажирских перевозок в Белгороде и пригороде с 1 июля 2022 года перешли в ведомство министерства автомобильных дорог и транспорта. Так, по словам Сергея Евтушенко, в 2022 году в регионе работало 124 маршрута — в 2023 их число увеличили до 132. Кроме того, в планах перевезти 62 млн пассажиров — на 2 млн больше, чем в прошлом году.

Выделили на эти средства порядка 1,18 млрд рублей. Для сравнения, в 2022 году на те же задачи потратили всего 758 млн рублей — но только за полгода.

Всё, что запланировано, уже отторговано. Все перевозчики, которые работали раньше, остались. Никто не был ущемлён. Мы ставили задачу — максимально сохранить рабочие места, и мы задачу выполнили.
Сергей Евтушенко

Отметим, что за последнюю неделю увеличилось количество жалоб, которые касаются общественного транспорта. По словам министра, были сбои в работе системы check-in/check-out.

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#Артем Черненко#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Сергей евтушенко#Общественный транспорт#Автобус по расписанию
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