Миллиард рублей потратят на организацию пассажирских перевозок в Белгородской агломер

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Полномочия по организации пассажирских перевозок в Белгороде и пригороде с 1 июля 2022 года перешли в ведомство министерства автомобильных дорог и транспорта. Так, по словам Сергея Евтушенко, в 2022 году в регионе работало 124 маршрута — в 2023 их число увеличили до 132. Кроме того, в планах перевезти 62 млн пассажиров — на 2 млн больше, чем в прошлом году.
Выделили на эти средства порядка 1,18 млрд рублей. Для сравнения, в 2022 году на те же задачи потратили всего 758 млн рублей — но только за полгода.
Всё, что запланировано, уже отторговано. Все перевозчики, которые работали раньше, остались. Никто не был ущемлён. Мы ставили задачу — максимально сохранить рабочие места, и мы задачу выполнили.
Сергей Евтушенко
Отметим, что за последнюю неделю увеличилось количество жалоб, которые касаются общественного транспорта. По словам министра, были сбои в работе системы check-in/check-out.