Как сэкономить на покупке цветов к 8 марта

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Чтобы сэкономить деньги, букет можно купить не в день праздника, 8 марта, а за пару дней до праздника или 9 марта. В некоторых магазинах букет можно заказать и оплатить заранее, поэтому в день праздника цена не изменится, а букет сделают в назначенную дату.
Кроме того, букет можно сделать самостоятельно — купить отдельно цветы и составить из них композицию. Это также выйдет дешевле, потому что в стоимость букета в цветочных магазинах входит оплата работы флориста и т.д. Помимо этого, букеты можно сделать не только из цветов, но и из игрушек и конфет.
За советом журналист «Бел.Ру» также обратилась к специалисту. По словам флориста Татьяны, в праздники за букетом в магазин нужно приходить лично, так снижается риск того, что в стоимость букета войдут другие услуги.
Приходишь в магазин, видишь фактические цены на цветы. Когда при человеке в салоне собирают букет, он понимает, что заплатил лишь за цветы и упаковку. Бывает так, что салоны говорят, что доставка бесплатная, а на деле оказывается по-другому.
Татьяна, флорист
Также флорист рекомендовала 8 марта покупать сезонные цветы: «Фермеры привыкли, что тюльпаны — это символ праздника, поэтому выращивают только тюльпаны, нарциссы, гиацинты, то есть, луковичные цветы, потому что на них есть спрос. Они, как правило, свежесрезанные, если их выращивают местные. Лучше отдать предпочтение весенним цветам, а не розам. Розы не такие надёжные, они, как правило, приходят заранее, в первых числах марта в магазины, поэтому могут потерять в качестве».
Чтобы букет дольше простоял, Татьяна советует ставить его в чистую воду. Чтобы цветочные сосуды не забивались из-за воды из-под крана, в воду необходимо добавлять подкормки, такие как «Кризал» (средство обеззараживает воду).
Также цветы не следует ставить возле батарей, тепловых пушек и под прямыми солнечными лучами.
«С тюльпанами есть небольшой лайфхак. Если хочется, чтобы букет порадовал дольше, чем три дня, ставьте его на ночь на балкон. Так бутоны будут закрываться и находиться в замороженном состоянии, а днём заносите обратно в помещение. Если не лень делать такие манипуляции с цветами, они простоят больше недели».
Татьяна, флорист