Как сэкономить на покупке цветов к 8 марта

Также флорист рекомендовала 8 марта покупать сезонные цветы: «Фермеры привыкли, что тюльпаны — это символ праздника, поэтому выращивают только тюльпаны, нарциссы, гиацинты, то есть, луковичные цветы, потому что на них есть спрос. Они, как правило, свежесрезанные, если их выращивают местные. Лучше отдать предпочтение весенним цветам, а не розам. Розы не такие надёжные, они, как правило, приходят заранее, в первых числах марта в магазины, поэтому могут потерять в качестве».