Гладков уточнил состояние раненного при обстреле белгородца

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мужчины, раненного во время обстрела Новооскольского городского округа утром 6 марта.
Пострадавший получил осколочное ранение в руку. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Утром 6 марта над Новооскольским горокругом сбили три ракеты. Осколками посекло фасады в нескольких домах, в некоторых населённых пунктах повреждены линии электропередачи.