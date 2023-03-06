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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Гладков уточнил состояние раненного при обстреле белгородца

6 марта 2023, 07:06
Фото: 1MI
Мужчину ранило в руку во время утреннего обстрела Новооскольского горокруга. Ему оказывается вся необходимая медпомощь, сообщил Вячеслав Гладков на свой странице в соцсети.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мужчины, раненного во время обстрела Новооскольского городского округа утром 6 марта.

Пострадавший получил осколочное ранение в руку. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Утром 6 марта над Новооскольским горокругом сбили три ракеты. Осколками посекло фасады в нескольких домах, в некоторых населённых пунктах повреждены линии электропередачи.

Три ракеты сбили в Белгородской области: есть пострадавший
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