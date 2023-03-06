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Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Формат дистанционного обучения могут ввести в ещё двух округах Белгородской области

6 марта 2023, 18:24
Фото: 1MI
Об этом главу региона попросили жители Новооскольского и Алексеевского горокругов.
Сюжет
Дистант

В вечернем прямом эфире губернатора области Вячеслава Гладкова попросили ввести дистанционный формат обучения в школах Новооскольского и Алексеевского горокругов. Утром 6 марта над Новым Осколом система ПВО сбила три ракеты, из-за чего осколочные ранения руки получил местный житель. Сейчас он находится в больнице.

Из-за случившегося многие родители стали переживать о безопасности своих детей. Глава региона ответил, что 7 марта ещё раз рассмотрят необходимость перевода детей на дистант.

Напоминаю, что родители могут перевести детей на дистант самостоятельно, это можно сделать в любой момент, никто вам не помешает. В Новом Осколе и других населённых пунктах мы оцениваем ситуацию по многим факторам. Завтра на оперштабе рассмотрим необходимость перевода детей на дистант. Обязательно сообщим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что дистанционный формат обучения с октября 2022 года ввели в 11 муниципалитетах Белгородской области из-за периодических обстрелов со стороны Украины. Дистанционный формат обучения в регионе продлится минимум до 24 марта.

Школьники Белгородской области продолжат обучение на дистанте минимум до 24 марта
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#Александра Склярова#Дистант#Дистанционное обучение в школах#Образование#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Алексеевский горокруг#Вячеслав Гладков
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