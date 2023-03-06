Формат дистанционного обучения могут ввести в ещё двух округах Белгородской области

В вечернем прямом эфире губернатора области Вячеслава Гладкова попросили ввести дистанционный формат обучения в школах Новооскольского и Алексеевского горокругов. Утром 6 марта над Новым Осколом система ПВО сбила три ракеты, из-за чего осколочные ранения руки получил местный житель. Сейчас он находится в больнице.