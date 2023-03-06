Формат дистанционного обучения могут ввести в ещё двух округах Белгородской области

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
В вечернем прямом эфире губернатора области Вячеслава Гладкова попросили ввести дистанционный формат обучения в школах Новооскольского и Алексеевского горокругов. Утром 6 марта над Новым Осколом система ПВО сбила три ракеты, из-за чего осколочные ранения руки получил местный житель. Сейчас он находится в больнице.
Из-за случившегося многие родители стали переживать о безопасности своих детей. Глава региона ответил, что 7 марта ещё раз рассмотрят необходимость перевода детей на дистант.
Напоминаю, что родители могут перевести детей на дистант самостоятельно, это можно сделать в любой момент, никто вам не помешает. В Новом Осколе и других населённых пунктах мы оцениваем ситуацию по многим факторам. Завтра на оперштабе рассмотрим необходимость перевода детей на дистант. Обязательно сообщим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что дистанционный формат обучения с октября 2022 года ввели в 11 муниципалитетах Белгородской области из-за периодических обстрелов со стороны Украины. Дистанционный формат обучения в регионе продлится минимум до 24 марта.