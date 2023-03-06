«Есть, над чем работать». Гладков — о системе оповещения в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Так, Гладков сообщил, что вместе с начальником МЧС Сергеем Потаповым правительство проанализирует сообщения от жителей. Напомним, что сирену 1 марта услышали не все жители региона — поступило порядка 120 обращений по этой теме.
Мы понимаем, что система оповещения не идеальна. Самое главное, что мы её проверили. Если помните, за несколько дней до проведения была провокация ВСУ и были взломаны телеканалы не только в области, но и в других регионах. Мы не поддались провокациям и провели плановую работу.
Вячеслав Гладков
По данным главы региона, проверялся, в основном, один из элементов оповещения. Другие виды, такие как радио, телевидение, СМС, голосовое оповещение и подомовой обход включены не были.
Но, с другой стороны, мы понимаем, что у нас есть, над чем работать. Мне нужны чёткие и срочные предложения по улучшению этой работы. В первую очередь — по приграничным территориям, начиная с Шебекинского горокруга.
Вячеслав Гладков
Отметим, что в ходе проверки, по словам первого замначальника ГУ МЧС по региону Андрея Тюпина, в Белгородской области задействовали 254 сирены, 114 акустических устройств, 99 электромеханичских сирен ручного запуска.