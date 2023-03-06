Движение «Плечом к плечу»: почему в России объединяют волонтёров

При этом иногда активисты сталкиваются с некоторыми проблемами, например, с отправкой груза. Как рассказал Слуцкий, также бывают ситуации, когда материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Бывает и так, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили - вы и отправляйте».