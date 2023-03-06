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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Движение «Плечом к плечу»: почему в России объединяют волонтёров

6 марта 2023, 07:15
Фото: ЛДПР
В России создали движение «Плечом к плечу». Об этом объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Что объединяет волонтёров и кто может внести вклад в общее дело – читайте в материале.
Сюжет
ЛДПР

Движение «Плечом к плечу» объединяет всех, кому небезразлична судьба России. О его создании сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны. Главным отличием движения является отсутствие бюрократии и партсобраний. Важно участие каждого человека, который сможет внести свой вклад и приблизить победу.  

Слуцкий отметил, что в настоящее время в России всего две партии: те, кто на фронте, и те, кто помогают им победить.

Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. Мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу.
Леонид Слуцкий

Сегодня партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех. На 1 марта по всей стране работают 29 швейбатов: от Крыма до Алтайского края.

А началось всё с обращения идейной вдохновительницы проекта, популярного блогера из Перми Элины Патыковой. С начала СВО она начала записывать видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает, как.

Элина ПатыковаЭлина Патыкова
Элина Патыкова
Фото: ЛДПР

Как рассказала Патыкова, однажды она сказала мужу, что нужно создать чат, который бы объединил людей. Так и появилось движение «Шьём для наших».

Так мы объявили первый сбор, закупили первый флис. Участвуют простые люди, они очень активно включаются.
Элина Патыкова

Активистка добавила, что женщины по её мастер-классам абсолютно без опыта могут сшить то, что сегодня нужно на фронте.

Это так же просто, как сварить борщ. Стараемся, чтобы каждая женщина, которая хочет помочь, могла открыть мое видео и сшить. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял.  Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом.
Элина Патыкова

Изначально в движении участвовали несколько активисток, которые шили для участников СВО нательное и термобельё, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.

Фото: ЛДПР

Сейчас движение объединяет женщин в 150 городах России. Многие участницы присоединились к активисткам после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт.  На сегодняшний день только из Перми в зону СВО активисты отправили 17 тысяч тонн готовой продукции.

Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий. Наша помощь - адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить.
Элина Патыкова

При этом иногда активисты сталкиваются с некоторыми проблемами, например, с отправкой груза. Как рассказал Слуцкий, также бывают ситуации, когда материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Бывает и так, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили - вы и отправляйте».

Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтёрами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу.
Леонид Слуцкий

Слуцкий добавил, что партия уже давно взяла «швейбаты» под своё крыло.

Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтёрам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие.  Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора.
Леонид Слуцкий

Сейчас плечом к плечу по всей России становятся сотни тысяч волонтёров. Это простые люди, которые помогают военнослужащим. К примеру, в Белгородской области заработала мастерская по производству окопных свечей. Её организовали волонтёры Шебекинского городского округа: студенты и преподаватели ссуза, простые жители. Свечные огарки и воск отдают храмы. Только за новогодние праздники в этой мастерской было изготовлено 250 свечей, которые отправляются в воинские части.

А к 23 февраля белгородцы в рамках благотворительной акции «Мы вместе» собрали 9000 подарков и 50 тысяч писем для военнослужащих. Всё это отправили на передовую. И таких неравнодушных людей в стране сегодня миллионы.

Поэтому партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Предложить свою помощь или попросить о ней можно посредством ресурса плечо-к-плечу.рф.

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#Кристина Семенчук#ЛДПР#Плечом к плечу#Волонтёры#СВО#Общество#Белгородская область
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