Движение «Плечом к плечу»: почему в России объединяют волонтёров

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Движение «Плечом к плечу» объединяет всех, кому небезразлична судьба России. О его создании сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны. Главным отличием движения является отсутствие бюрократии и партсобраний. Важно участие каждого человека, который сможет внести свой вклад и приблизить победу.
Слуцкий отметил, что в настоящее время в России всего две партии: те, кто на фронте, и те, кто помогают им победить.
Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. Мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу.
Леонид Слуцкий
Сегодня партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех. На 1 марта по всей стране работают 29 швейбатов: от Крыма до Алтайского края.
А началось всё с обращения идейной вдохновительницы проекта, популярного блогера из Перми Элины Патыковой. С начала СВО она начала записывать видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает, как.
Как рассказала Патыкова, однажды она сказала мужу, что нужно создать чат, который бы объединил людей. Так и появилось движение «Шьём для наших».
Так мы объявили первый сбор, закупили первый флис. Участвуют простые люди, они очень активно включаются.
Элина Патыкова
Активистка добавила, что женщины по её мастер-классам абсолютно без опыта могут сшить то, что сегодня нужно на фронте.
Это так же просто, как сварить борщ. Стараемся, чтобы каждая женщина, которая хочет помочь, могла открыть мое видео и сшить. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом.
Элина Патыкова
Изначально в движении участвовали несколько активисток, которые шили для участников СВО нательное и термобельё, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.
Сейчас движение объединяет женщин в 150 городах России. Многие участницы присоединились к активисткам после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт. На сегодняшний день только из Перми в зону СВО активисты отправили 17 тысяч тонн готовой продукции.
Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий. Наша помощь - адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить.
Элина Патыкова
При этом иногда активисты сталкиваются с некоторыми проблемами, например, с отправкой груза. Как рассказал Слуцкий, также бывают ситуации, когда материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Бывает и так, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили - вы и отправляйте».
Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтёрами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу.
Леонид Слуцкий
Слуцкий добавил, что партия уже давно взяла «швейбаты» под своё крыло.
Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтёрам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора.
Леонид Слуцкий
Сейчас плечом к плечу по всей России становятся сотни тысяч волонтёров. Это простые люди, которые помогают военнослужащим. К примеру, в Белгородской области заработала мастерская по производству окопных свечей. Её организовали волонтёры Шебекинского городского округа: студенты и преподаватели ссуза, простые жители. Свечные огарки и воск отдают храмы. Только за новогодние праздники в этой мастерской было изготовлено 250 свечей, которые отправляются в воинские части.
А к 23 февраля белгородцы в рамках благотворительной акции «Мы вместе» собрали 9000 подарков и 50 тысяч писем для военнослужащих. Всё это отправили на передовую. И таких неравнодушных людей в стране сегодня миллионы.
Поэтому партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Предложить свою помощь или попросить о ней можно посредством ресурса плечо-к-плечу.рф.