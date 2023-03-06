Договор техобслуживания газового оборудования – обязательное условие для подачи газа

В соответствии с требованиями действующего законодательства поставка газа осуществляется только при условии обеспечения собственником жилья безопасной эксплуатации внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования. Отсутствие договора на ТО ВДГО/ВКГО со специализированной организацией является одним из оснований для приостановления поставки газа. В 2022 году по этой причине в Белгородской области от газораспределительной сети отключили 134 абонента.