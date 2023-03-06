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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Договор техобслуживания газового оборудования – обязательное условие для подачи газа

6 марта 2023, 09:01
Фото: «Газпром межрегионгаз Белгород»
В 2022 году «Газпром межрегионгаз Белгород» направил в адрес собственников жилых помещений 6,9 тыс. уведомлений о необходимости заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования.

В соответствии с требованиями действующего законодательства поставка газа осуществляется только при условии обеспечения собственником жилья безопасной эксплуатации внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования. Отсутствие договора на ТО ВДГО/ВКГО со специализированной организацией является одним из оснований для приостановления поставки газа. В 2022 году по этой причине в Белгородской области от газораспределительной сети отключили 134 абонента.

Наличие у собственника жилого помещения договора на техническое обслуживание газового оборудования –обязательное условие для подачи газа. Чтобы не допустить отключения от газа, необходимо заключить договор и предоставить копию в структурные подразделения абонентской службы «Газпром межрегионгаз Белгород» или направить на адрес электронной почты поставщика газа.
заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов
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#Газпром межрегионгаз#Газпром#Газпром газораспределение Белгород#Общество#Белгородская область#Артем Черненко
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