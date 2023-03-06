Дистрибьютор алкоголя на рынке Белгородской области отчитался о выручке в 2 млрд руб.

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Компания «Столица» является дистрибьютором алкогольной продукции на рынке Белгородской области. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма работает в областном центре с 2019 года и занимается оптовой торговлей напитками. Руководитель — Иван Петров, а бенефициар — Сергей Летунов. Принадлежит компания Андрею Нечаеву (33% доли в УК) и Сергею Летунову (67% доли в УК). В интеллектуальной собственности фирмы числится товарный знак «Граница».
Также организация подала заявки на регистрацию товарных знаков «Щучья голова», «Даромир», «Граница высшее качество» и «Граница на замке».
Несмотря на сокращение денежного потока, выручка от продажи компании за 2022 год составила более 2 млрд рублей, а чистая прибыль — 122 млн рублей.
Напомним, белгородцы в 2022 году стали пить больше крепкого алкоголя. На одного жителя региона в прошлом году приходилось пять литров проданного алкоголя крепче 25 градусов. Это на 18,5% больше, чем в 2021 году.