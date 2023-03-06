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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Дистрибьютор алкоголя на рынке Белгородской области отчитался о выручке в 2 млрд руб.

6 марта 2023, 14:46
Фото: 1MI
Речь идёт о компании «Столица» из Белгорода. По итогам 2022 года выручка от продажи у фирмы составила более 2 млрд рублей.

Компания «Столица» является дистрибьютором алкогольной продукции на рынке Белгородской области. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма работает в областном центре с 2019 года и занимается оптовой торговлей напитками. Руководитель — Иван Петров, а бенефициар — Сергей Летунов. Принадлежит компания Андрею Нечаеву (33% доли в УК) и Сергею Летунову (67% доли в УК). В интеллектуальной собственности фирмы числится товарный знак «Граница».

Также организация подала заявки на регистрацию товарных знаков «Щучья голова», «Даромир», «Граница высшее качество» и «Граница на замке».

Несмотря на сокращение денежного потока, выручка от продажи компании за 2022 год составила более 2 млрд рублей, а чистая прибыль — 122 млн рублей.

Напомним, белгородцы в 2022 году стали пить больше крепкого алкоголя. На одного жителя региона в прошлом году приходилось пять литров проданного алкоголя крепче 25 градусов. Это на 18,5% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году выручка белгородской компании «Термомир» превысила 1 млрд рублей
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#Кристина Семенчук#Алкоголь#Выручка#Компания#Дистрибьютор#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород
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