Более миллиона белгородцев получили СМС-оповещения во время проверки 1 марта

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Во время оперсовещания с правительством региона Андрей Тюпин рассказал подробности о результатах проверки систем оповещения 1 марта. Так, замначальника МЧС поделился следующими цифрами:
Таким образом, по словам Тюпина, система оповещения «в целом сработала». Замначальника МЧС также отметил, что во время проверки не использовали эфирное теле- и радиовещание, с помощью которого охваты, конечно, были бы больше.
Отметим, что 1 марта в регионе проверяли работу систем оповещения. В тот день многие белгородцы жаловались на задержку с СМС-уведомлениями. Так, чуть позже получили предупреждение жители Яковлевского горокруга — в 13:50.