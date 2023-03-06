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Published Сегодня, 07:39

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Более миллиона белгородцев получили СМС-оповещения во время проверки 1 марта

6 марта 2023, 07:39
Фото: 1MI
По словам первого замначальника ГУ МЧС по региону Андрея Тюпина, в Белгородской области проверка систем оповещения прошла успешно: СМС-оповещения получили порядка миллиона человек, пусть и с опозданием.

Во время оперсовещания с правительством региона Андрей Тюпин рассказал подробности о результатах проверки систем оповещения 1 марта. Так, замначальника МЧС поделился следующими цифрами:

  • Более 80 тыс. человек оповестили в Белгороде и Старом Осколе с помощью информационных экранов в автобусах;
  • Более миллиона человек в течение трёх часов получили СМС-оповещения;
  • 137 автомобилей с громкоговорителями проехали по региону;
  • Более 14 тыс. человек было оповещено с помощью приложения МЧС.

Таким образом, по словам Тюпина, система оповещения «в целом сработала». Замначальника МЧС также отметил, что во время проверки не использовали эфирное теле- и радиовещание, с помощью которого охваты, конечно, были бы больше. 

Отметим, что 1 марта в регионе проверяли работу систем оповещения. В тот день многие белгородцы жаловались на задержку с СМС-уведомлениями. Так, чуть позже получили предупреждение жители Яковлевского горокруга — в 13:50. 

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#Артем Черненко#Общество#Смс#Оповещения#Сирены#Губернатор#Белгородская область
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