Белгородцы в 2022 году стали пить больше крепкого алкоголя

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В 2022 году на одного жителя Белгородской области приходилось пять литров проданного алкоголя крепче 25 градусов. Это на 18,5% больше, чем в 2021 году.
Спрос на вино упал всего на 1%. В прошлом году на одного белгородца пришлось 3,7 литра проданного напитка.
Что касается пива, сидра и медовухи, то розничная продажа в этом случае увеличилась на 3,8%. В среднем в 2022 году на душу населения приходилось 54,2 литра пивоваренной продукции.
Жители Курской области за минувший год «выпили» 5,6 литра крепкого алкоголя на человека. Это на 16,2% больше, чем годом ранее. Потребление вина снизилось на 6% и составило 5,1 литра на курянина.
В Тамбовской области на человека также пришлось пять литров реализованных коньяка, водки и ликёро-водочных напитков, что больше на 12,8% от 2021 года. Вина продали на 5,9% меньше — четыре литра на человека.
На 11% больше крепкого алкоголя продали в Воронежской области — 5,9 литра. Вино потеряло в спросе на 7,1% — 5,6 литра.
В Липецкой области спрос на крепкие напитки за 2022 год вырос на 7,9%, что составило 5,9 литра на одного жителя. Вина липчане стали пить меньше на 8,7% — 5,1 литра на человека.
В целом по стране спрос на крепкие напитки вырос на 7,5%, а на вино упал на 5,5%. За прошлый год самый большой рост спроса на крепкие напитки показали Карелия и Сахалин — 15,5 литра на человека в год и 14,9 литра соответственно. Республика Коми тоже показала рост спроса на водку и коньяк — 14,6 литра.
Меньше всего интерес к крепким напиткам традиционно проявляют жители кавказских республик. В Чечне на человека за год продали 0,1 литра крепких напитков, в Ингушетии — 0,5 литра, в Кабардино-Балкарии — 1 литр.