Белгородцы в 2022 году стали пить больше крепкого алкоголя

В целом по стране спрос на крепкие напитки вырос на 7,5%, а на вино упал на 5,5%. За прошлый год самый большой рост спроса на крепкие напитки показали Карелия и Сахалин — 15,5 литра на человека в год и 14,9 литра соответственно. Республика Коми тоже показала рост спроса на водку и коньяк — 14,6 литра.