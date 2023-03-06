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Published Сегодня, 10:42

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Белгородцы просят проводить рейды по машинам с украинскими номерами

6 марта 2023, 10:42
Фото: 1MI
Жители региона интересуются, проверяют ли автомобили, прибывшие из соседнего государства. На вопрос белгородцев ответили в региональном оперштабе.

Белгородцы переживают за безопасность региона, поэтому в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова интересуются, проверяют ли машины с украинскими номерами.

«У нас в городе и по области очень много машин с украинскими номерами. Скажите, пожалуйста, какие-то рейды по таким автомобилям проводятся?» — пишет белгородка.

Причём этот вопрос интересует не только её одну, но и других комментаторов. Другая жительница региона указала, что видела машину, которая полностью затонирована, и спросила, законно ли это.

На вопрос отреагировали в региональном оперштабе. Там объяснили, что работа с машинами ведётся. Белгородцев же просят быть бдительными и сообщать о подозрительных авто.

«Все автомобили с украинскими номерами находятся на особом контроле. Для обеспечения безопасности жителей правительство области, правоохранительные структуры и спецслужбы работают в круглосуточном режиме», — ответили в оперштабе.

Также представители штаба советуют белгородцам в случае возникновения подозрений обращаться в УМВД по номеру 102. Житель региона уже успел ответить, что туда попросту не дозвониться.

На машины с украинскими номерами белгородцы жаловались и ранее. К примеру, жители региона сообщили Гладкову о подозрительном автобусе, который в течение месяца стоял в одном из микрорайонов города.

Гладкову пожаловались на стоящий месяц подозрительный автобус с украинскими номерами
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Проверка#Общество#Спецоперация#Рейды#Жалобы#Автомобили с украинскими номерами
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