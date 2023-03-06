Белгородцы просят проводить рейды по машинам с украинскими номерами

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Белгородцы переживают за безопасность региона, поэтому в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова интересуются, проверяют ли машины с украинскими номерами.
«У нас в городе и по области очень много машин с украинскими номерами. Скажите, пожалуйста, какие-то рейды по таким автомобилям проводятся?» — пишет белгородка.
Причём этот вопрос интересует не только её одну, но и других комментаторов. Другая жительница региона указала, что видела машину, которая полностью затонирована, и спросила, законно ли это.
На вопрос отреагировали в региональном оперштабе. Там объяснили, что работа с машинами ведётся. Белгородцев же просят быть бдительными и сообщать о подозрительных авто.
«Все автомобили с украинскими номерами находятся на особом контроле. Для обеспечения безопасности жителей правительство области, правоохранительные структуры и спецслужбы работают в круглосуточном режиме», — ответили в оперштабе.
Также представители штаба советуют белгородцам в случае возникновения подозрений обращаться в УМВД по номеру 102. Житель региона уже успел ответить, что туда попросту не дозвониться.
На машины с украинскими номерами белгородцы жаловались и ранее. К примеру, жители региона сообщили Гладкову о подозрительном автобусе, который в течение месяца стоял в одном из микрорайонов города.