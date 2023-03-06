Белгородцы находят последствия утренней работы ПВО в регионе

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Последствия утренней работы ПВО над Новооскольским горокругом попали на видео. Очевидцы в Сети поделились кадрами: на них запечатлён предмет, оставшийся после того, как над территорией сработала противовоздушная оборона.
Напомним, накануне регион попал под обстрелы ВСУ дважды. Рассылку с просьбой пройти в укрытия получили жители хутора Марьино Шебекинского горокруга. Прилёты зафиксировали в Щетиновке Белгородского района. Из-за обстрела убиты 50 коров.