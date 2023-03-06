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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Белгородцы находят последствия утренней работы ПВО в регионе

6 марта 2023, 08:02
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
6 марта над Новооскольским горокругом сбили три ракеты. В Сети появились кадры с объектом, оставшимся после работы системы противовоздушной обороны.
Сюжет
Обстрел

Последствия утренней работы ПВО над Новооскольским горокругом попали на видео. Очевидцы в Сети поделились кадрами: на них запечатлён предмет, оставшийся после того, как над территорией сработала противовоздушная оборона.

Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Сегодня утром над Новооскольским горокругом сбили три ракеты. Один человек пострадал. Мужчина получил осколочные ранения. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил о состоянии пострадавшего белгородца. Житель региона получил ранение в руку. Мужчине оказали необходимую медпомощь.

Напомним, накануне регион попал под обстрелы ВСУ дважды. Рассылку с просьбой пройти в укрытия получили жители хутора Марьино Шебекинского горокруга. Прилёты зафиксировали в Щетиновке Белгородского района. Из-за обстрела убиты 50 коров.

Гладков уточнил состояние раненного при обстреле белгородца
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