Белгородцев ждёт выходной посреди недели

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Международный женский день, 8 Марта, в 2023 году выпал на среду. Традиционно это выходной день. Поэтому жители Белгородской области смогут отдохнуть один день посреди рабочей недели.
Перед праздником, 7 марта, рабочий день будет сокращён на один час.
Следующие длинные выходные ожидают белгородцев только на майские праздники. Выходным будет первый день мая, выпавший на понедельник. Затем на празднование Дня Победы — понедельник, 8 мая, и вторник, 9 мая.
Жители региона также могут получить выходной для прохождения диспансеризации. Такой день можно взять один раз в год и только для лиц старше 40 лет. Но предлагается введение оплачиваемого выходного и для граждан младше 40.