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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Белгородцев ждёт выходной посреди недели

6 марта 2023, 08:46
Фото: 1MI

Короткая рабочая неделя наступила для белгородцев

На этой неделе жителей Белгородской области ждёт короткая рабочая неделя с выходным в среду и сокращённый рабочий день во вторник.

Международный женский день, 8 Марта, в 2023 году выпал на среду. Традиционно это выходной день. Поэтому жители Белгородской области смогут отдохнуть один день посреди рабочей недели.

Перед праздником, 7 марта, рабочий день будет сокращён на один час.

Следующие длинные выходные ожидают белгородцев только на майские праздники. Выходным будет первый день мая, выпавший на понедельник. Затем на празднование Дня Победы — понедельник, 8 мая, и вторник, 9 мая.

Жители региона также могут получить выходной для прохождения диспансеризации. Такой день можно взять один раз в год и только для лиц старше 40 лет. Но предлагается введение оплачиваемого выходного и для граждан младше 40.

Белгородцы смогут получить ежегодный выходной день для прохождения диспансеризации
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#Ольга Аксёнова#Короткая рабочая неделя#Выходной#8 марта#Международный женский день#Сокращённый рабочий день#Общество#Белгородская область
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