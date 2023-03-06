Белгородцев запугивают проверками укрытий и убежищ

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В Сети распространяют данные о проверке укрытий на территории региона. Она якобы пройдёт в период с 5 по 7 марта.
В интернете публикуют постановление от якобы областного правительства, где сообщается о соответствующей проверке. На самом же деле эта информация не соответствует действительности.
На сайте правительства региона подобного документа нет. Под этим же номером опубликовано другое постановление, и касается оно утверждения положения об организации конкурса по присвоению почётного звания «Заслуженный врач Белгородской области».
Авторы канала напоминают, что подделка официальных документов — один из наиболее распространённых приёмов противника. Главная цель в этом случае — посеять панику среди белгородцев.