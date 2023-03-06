Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Белгородцев запугивают проверками укрытий и убежищ

6 марта 2023, 10:33
Фото: Bel.ru
В Сети распространяют недостоверную информацию о том, что в регионе проведут проверку укрытий. В интернете опубликовали постановление от якобы областного правительства. Об этом пишет Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».
Сюжет
Фейк

В Сети распространяют данные о проверке укрытий на территории региона. Она якобы пройдёт в период с 5 по 7 марта.

В интернете публикуют постановление от якобы областного правительства, где сообщается о соответствующей проверке. На самом же деле эта информация не соответствует действительности.

На сайте правительства региона подобного документа нет. Под этим же номером опубликовано другое постановление, и касается оно утверждения положения об организации конкурса по присвоению почётного звания «Заслуженный врач Белгородской области».

Авторы канала напоминают, что подделка официальных документов — один из наиболее распространённых приёмов противника. Главная цель в этом случае — посеять панику среди белгородцев.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
В Белгородской области распространяют фейк об отравленных украинцами духах
Узнать подробнее
Читайте также:
БНР, голуби-террористы и мэр в плену: самые нелепые фейки о Белгороде за год СВОВ Белгородской области родился фейк о раздаче хрущёвок жителям приграничьяГладков: танки у границы и звонки детям с просьбой включить конфорки — фейки
#Наталья Корявых#Белгородская область#Фейк#Спецоперация#Укрытия#Убежища
Подпишитесь
Владельцы Белгородской области. Самый богатый Владимир Зотов и «Агро-Белогорье»
Сегодня, 08:52
В Белгородской области стало больше преступлений на дорогах и улицах
Сегодня, 11:17
Скандал вокруг собачьего приюта «Лучик надежды»: позиция мэрии Белгорода
Сегодня, 13:14
После работы ПВО в Белгородской области повредило технику и постройки
Сегодня, 11:50
В Белгородской области распространяют фейк об отравленных украинцами духах
Сегодня, 09:08
Не усматривает оскорблений: почему суд Белгорода отклонил иск Маслова к Бабину
Сегодня, 12:15