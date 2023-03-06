Белгородский врач пыталась похитить 17 млн рублей при поставке медоборудования

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили намерения белгородки и задержали её. В отношении бывшей заведующей ОГБУЗ возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).