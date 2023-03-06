Белгородский врач пыталась похитить 17 млн рублей при поставке медоборудования

Posted Сегодня, 20:32
Published Сегодня, 20:32
Modified Сегодня, 20:34
Updated Сегодня, 20:34
Пресс-служба УФСБ России по Белгородской области сообщила, что экс-заведующая клинико-диагностической лабораторией ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД» планировала похитить деньги. Женщина вместе с бывшими руководителями ООО «Прогресс» пыталась похитить 17 млн рублей при поставке медицинского оборудования в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов разоблачили намерения белгородки и задержали её. В отношении бывшей заведующей ОГБУЗ возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Октябрьский районный суд Белгорода приговорил виновную к трём годам условного лишения свободы, а также выписал штраф в размере 300 000 рублей в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.