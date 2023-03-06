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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

Белгородская область не вошла в топ регионов с самым доступным бензином

6 марта 2023, 07:26
Фото: 1MI
На среднюю зарплату жителя региона можно купить 852 литра бензина марки АИ-92. Это 44-е место по России, следует из рейтинга РИА «Новости». Литр бензина в январе 2023 года в Белгородской области стоил 47,87 рубля. Дешевле в Центральном Черноземье было только в Курской области.
Сюжет
Бензин

Белгородская область стала 44-й в рейтинге по доступности бензина для населения. На среднюю зарплату жителя региона в месяц можно купить 852 литра АИ-92. Цена за литр в январе 2023 года составляла 47,87 рубля. За год цена стала меньше на 0,9%.

Чуть дешевле бензин в Курской области: регион занял 43-е место. У соседей на среднюю зарплату можно приобрести 858 литров. Стоимость АИ-92 в январе составляла 45,77 рубля. За год цена упала на 3,3%.

На 46-м месте оказалась Липецкая область — 844 литра, при стоимости 46,87 рубля за литр. В Воронежской области, занявшей 49-е место, можно купить 828 литров при цене 47,89 рубля за литр. Тамбовская область расположилась на 77-м месте — 700 литров при цене 47,43 рубля за литр.

Самый доступный бензин оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Там на среднюю зарплату можно купить 2685 литров бензина марки АИ-92 при цене 41,88 рубля за литр. В этом регионе он подешевел на 14,2% за год. На втором месте Москва — 2219 литров за 47,69 рубля литр. За ней следует Чукотский автономный округ — 1935 литров при стоимости 63 рубля за литр. Интересно, что это самая высокая цена по стране.

Чеченская Республика заняла 84-е место: на среднюю зарплату там можно купить 597 литров, а литр стоит 49,50 рубля. На последнем месте Ингушетия — 586 литров, цена — 48,22 рубля за литр.

Несмотря на доступность бензина, белгородцы стали чаще брать автокредиты.

Белгородцы стали чаще брать автомобили в кредит
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