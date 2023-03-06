Белгородская область не вошла в топ регионов с самым доступным бензином

Самый доступный бензин оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Там на среднюю зарплату можно купить 2685 литров бензина марки АИ-92 при цене 41,88 рубля за литр. В этом регионе он подешевел на 14,2% за год. На втором месте Москва — 2219 литров за 47,69 рубля литр. За ней следует Чукотский автономный округ — 1935 литров при стоимости 63 рубля за литр. Интересно, что это самая высокая цена по стране.