Белгородская область лидирует в РФ по приросту преступлений с оружием и взрывчаткой

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Updated Сегодня, 09:34
Белгородская область лидирует по приросту преступлений с использованием оружия и взрывчатых веществ. Число правонарушений такого рода в январе выросло на 4100%. Аналогичная ситуация складывается в Брянской и Курской областях — на 1300% и 1233% соответственно.
Добавим, что правоохранители пояснили ТАСС, что такие данные связаны с регулярными обстрелами приграничья со стороны ВСУ.
В январе на территории России зафиксировали 611 преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ — почти вдвое больше, чем было годом ранее.
Выросло число преступлений и с незаконным оборотом оружия. В Белгородской области зафиксировали прирост в 216,7%. Это самый высокий показатель в Центральном Черноземье. В соседней Курской области прирост равняется 104,2%.
Помимо этого, Белгородская область вошла в число лидеров по приросту зарегистрированных преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Количество нарушений выросло на 72,6%. Лидирует же по данному пункту Карачаево-Черкесия с показателем в 110,5%. Среди регионов Центрального Черноземья, помимо Белгородской, в топ-10 оказались Тамбовская и Липецкая области с показателями 71,7% и 63,3% соответственно.
В целом в Белгородской области в январе преступность увеличилась на 27,8%. Всего в отчётный период на территории региона зафиксировали 1489 преступлений. В январе в Белгородской области зарегистрировали 606 тяжких и особо тяжких преступлений.