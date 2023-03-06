Белгородская область лидирует в РФ по приросту преступлений с оружием и взрывчаткой

Помимо этого, Белгородская область вошла в число лидеров по приросту зарегистрированных преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Количество нарушений выросло на 72,6%. Лидирует же по данному пункту Карачаево-Черкесия с показателем в 110,5%. Среди регионов Центрального Черноземья, помимо Белгородской, в топ-10 оказались Тамбовская и Липецкая области с показателями 71,7% и 63,3% соответственно.