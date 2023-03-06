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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:34

Белгородская область лидирует в РФ по приросту преступлений с оружием и взрывчаткой

6 марта 2023, 09:32
Фото: 1MI
В январе 2023 года количество преступлений такого рода в регионе выросло на 4100%. Похожая ситуация складывается в приграничной Курской и Брянской областях, следует из статистики МВД РФ.

Белгородская область лидирует по приросту преступлений с использованием оружия и взрывчатых веществ. Число правонарушений такого рода в январе выросло на 4100%. Аналогичная ситуация складывается в Брянской и Курской областях — на 1300% и 1233% соответственно.

Добавим, что правоохранители пояснили ТАСС, что такие данные связаны с регулярными обстрелами приграничья со стороны ВСУ.

В январе на территории России зафиксировали 611 преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ — почти вдвое больше, чем было годом ранее.

Выросло число преступлений и с незаконным оборотом оружия. В Белгородской области зафиксировали прирост в 216,7%. Это самый высокий показатель в Центральном Черноземье. В соседней Курской области прирост равняется 104,2%.

Помимо этого, Белгородская область вошла в число лидеров по приросту зарегистрированных преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Количество нарушений выросло на 72,6%. Лидирует же по данному пункту Карачаево-Черкесия с показателем в 110,5%. Среди регионов Центрального Черноземья, помимо Белгородской, в топ-10 оказались Тамбовская и Липецкая области с показателями 71,7% и 63,3% соответственно.

В целом в Белгородской области в январе преступность увеличилась на 27,8%. Всего в отчётный период на территории региона зафиксировали 1489 преступлений. В январе в Белгородской области зарегистрировали 606 тяжких и особо тяжких преступлений.

В 2022 году в Белгороде совершили 4700 преступлений
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Преступление#Происшествия#Статистика#Мвд#Оружие#Взрывчатые вещества#Незаконный оборот оружия#Боеприпасы#Преступность
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