В СВО погиб белгородец-выпускник православной гимназии

Родился и вырос парень в Старом Осколе. В православной гимназии учился с 2007 года. Директор учреждения Елена Гринёва рассказала, что Иван был добрым и отзывчивым, ценил дружбу и был готов прийти на помощь. С детства молодой человек участвовал в соревнованиях по радиосвязи.