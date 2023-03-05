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В СВО погиб белгородец-выпускник православной гимназии

5 марта 2023, 07:50
Фото: Telegram-канал «Святое Белогорье»

В ходе спецоперации погиб ещё один белгородец

4 марта в Старом Осколе попрощались с 22-летним Иваном Симоновым. Парень погиб при выполнении боевых задач под Купянском. О смерти военнослужащего сообщили в Telegram-канале «Святое Белогорье».
Сюжет
СВО

В ходе спецоперации погиб выпускник Старооскольской православной гимназии № 38 Иван Симонов. Парня отпевали 4 марта в Александро-Невском кафедральном соборе Старого Оскола. 22-летний юноша погиб при выполнении боевых задач под Купянском в Харьковской области.

Родился и вырос парень в Старом Осколе. В православной гимназии учился с 2007 года. Директор учреждения Елена Гринёва рассказала, что Иван был добрым и отзывчивым, ценил дружбу и был готов прийти на помощь. С детства молодой человек участвовал в соревнованиях по радиосвязи.

После школы староосколец поступил в Старооскольский индустриальный техникум, затем отправился в армию. С ноября 2020 года он проходил срочную службу, а в июле 2021 года заключил контракт.

Молодой человек погиб осенью 2022 года. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Фото: Telegram-канал «Святое Белогорье»
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