В СВО погиб белгородец-выпускник православной гимназии

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В ходе спецоперации погиб выпускник Старооскольской православной гимназии № 38 Иван Симонов. Парня отпевали 4 марта в Александро-Невском кафедральном соборе Старого Оскола. 22-летний юноша погиб при выполнении боевых задач под Купянском в Харьковской области.
Родился и вырос парень в Старом Осколе. В православной гимназии учился с 2007 года. Директор учреждения Елена Гринёва рассказала, что Иван был добрым и отзывчивым, ценил дружбу и был готов прийти на помощь. С детства молодой человек участвовал в соревнованиях по радиосвязи.
После школы староосколец поступил в Старооскольский индустриальный техникум, затем отправился в армию. С ноября 2020 года он проходил срочную службу, а в июле 2021 года заключил контракт.
Молодой человек погиб осенью 2022 года. Его наградили орденом Мужества посмертно.