В Белгороде 8 марта ограничат движение из-за забега в красной и розовой одежде

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
8 марта в Белгороде состоится забег «Беги, дорогая, беги». Мужчинам на забег предлагают надеть классические костюмы, а девушкам – одежду красного и розового цветов. Женщинам, которые пробегут 5 км, подарят цветы.
Стартует спортивное мероприятие в 11:00. Забрать стартовый номер можно в 9:00 напротив здания музея-диорамы. Пройдёт забег в парке Победы. На финише каждому участнику выдадут памятную медаль, а всем девушкам вручат цветы. Для участия необходима предварительная регистрация.
Дополнительно в мэрии Белгорода сообщили, что из-за мероприятия в центре города временно ограничат движение автомобилей.