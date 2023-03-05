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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В Белгороде 8 марта ограничат движение из-за забега в красной и розовой одежде

5 марта 2023, 11:41
Фото: 1MI

Из-за праздничного забега в центре Белгорода ограничат движение авто

В Международный женский день в областном центре перекроют дорогу из-за забега «Беги, дорогая, беги». Мужчинам предлагают надеть на мероприятие классические костюмы, а женщинам – одежду красного и розового цветов.

8 марта в Белгороде состоится забег «Беги, дорогая, беги». Мужчинам на забег предлагают надеть классические костюмы, а девушкам – одежду красного и розового цветов. Женщинам, которые пробегут 5 км, подарят цветы.

Стартует спортивное мероприятие в 11:00. Забрать стартовый номер можно в 9:00 напротив здания музея-диорамы. Пройдёт забег в парке Победы. На финише каждому участнику выдадут памятную медаль, а всем девушкам вручат цветы. Для участия необходима предварительная регистрация.

Дополнительно в мэрии Белгорода сообщили, что из-за мероприятия в центре города временно ограничат движение автомобилей.

Фото: мэрия Белгорода
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Забег#Праздник#8 марта
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