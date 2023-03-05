В Белгороде 8 марта ограничат движение из-за забега в красной и розовой одежде

Стартует спортивное мероприятие в 11:00. Забрать стартовый номер можно в 9:00 напротив здания музея-диорамы. Пройдёт забег в парке Победы. На финише каждому участнику выдадут памятную медаль, а всем девушкам вручат цветы. Для участия необходима предварительная регистрация.