Сломанную надпись «Мы любим Белгород» починили

Надпись сломали 29 января. Водитель протаранил её и сбил две буквы, поэтому на кольце находилась композиция «Мы любим Белгод». Надпись долгое время не могли починить. Белгородцы были недовольны, что к признанию в любви к городу отнеслись халатно, поэтому требовали восстановить объект.