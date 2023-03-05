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Posted 5 марта 2023, 08:52

Published 5 марта 2023, 08:52

Modified 5 марта 2023, 08:54

Updated 5 марта 2023, 08:54

Сломанную надпись «Мы любим Белгород» починили

5 марта 2023, 08:52

Надпись с признанием любви Белгороду починили

Сюжет
ДТП
Вечером 29 января в Белгородском районе водитель протаранил надпись и сбил две буквы. Её не могли починить больше месяца.

Сломанную надпись «Мы любим Белгород» спустя более чем месяц починили, сообщает Telegram-канал «Белгород № 1». Об этом стало известно накануне. Фото опубликовал водитель, проезжавший мимо.

Надпись сломали 29 января. Водитель протаранил её и сбил две буквы, поэтому на кольце находилась композиция «Мы любим Белгод». Надпись долгое время не могли починить. Белгородцы были недовольны, что к признанию в любви к городу отнеслись халатно, поэтому требовали восстановить объект.

В конце февраля министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко сообщил, что надпись восстановят до середины апреля. Он заявил, что недостающие детали конструкции уже заказаны.

1 марта стало известно, что объект восстановят за счёт водителя, который врезался в него. Средства на ремонт надписи обещали взыскать в установленном законом порядке.

Сломанную надпись «Мы любим Белгород» восстановят за счёт протаранившего её водителя
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