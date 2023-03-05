Порядка 30 человек эвакуировали в Белгороде при пожаре

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Сегодня, 5 марта, около 22:00 произошёл пожар на седьмом этаже одного из многоквартирных домов на улице Будённого. На место происшествия выехали дежурные караулы двух пожарной-спасательных частей. Жителей восьмого и девятого этажей эвакуировали из задымлённого подъезда — их было порядка 30 человек.Никто из них не пострадал.
Огонь успел частично перекинуться на соседний балкон, но после его локализовали. Повреждены два балкона вместе с вещами, которые там хранились. Причины случившегося не назвали.