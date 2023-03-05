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Published Сегодня, 20:06

Modified Сегодня, 20:08

Updated Сегодня, 20:08

Порядка 30 человек эвакуировали в Белгороде при пожаре

5 марта 2023, 20:06
Фото: 1MI
В многоквартирном доме вспыхнул жилой балкон на одном из верхних этажей. Пожарные вывели людей из задымлённого подъезда, сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Сегодня, 5 марта, около 22:00 произошёл пожар на седьмом этаже одного из многоквартирных домов на улице Будённого. На место происшествия выехали дежурные караулы двух пожарной-спасательных частей. Жителей восьмого и девятого этажей эвакуировали из задымлённого подъезда — их было порядка 30 человек.Никто из них не пострадал.

Огонь успел частично перекинуться на соседний балкон, но после его локализовали. Повреждены два балкона вместе с вещами, которые там хранились. Причины случившегося не назвали.

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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Происшествия#Пожар#Огонь#Мкд#Пожарные
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