Порядка 30 человек эвакуировали в Белгороде при пожаре

Сегодня, 5 марта, около 22:00 произошёл пожар на седьмом этаже одного из многоквартирных домов на улице Будённого. На место происшествия выехали дежурные караулы двух пожарной-спасательных частей. Жителей восьмого и девятого этажей эвакуировали из задымлённого подъезда — их было порядка 30 человек.Никто из них не пострадал.