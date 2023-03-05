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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Планшеты и квадрокоптеры: как белгородские власти помогают бойцам

5 марта 2023, 09:58
Фото: 1MI

Белгородские власти поставили участникам СВО 3000 единиц спецоборудования

Власти поставили 3000 единиц специальной техники участникам спецоперации на Украине, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Белгородские власти поставили в зону СВО 3000 единиц специальной техники. В помощь военнослужащим отправляют всё — начиная от планшетов и заканчивая квадрокоптерами, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, у военных всё есть, однако имеются некоторые виды дополнительного снаряжения, необходимые бойцам. Он пообещал и дальше помогать участникам спецоперации по мере возможностей.

«Спасибо всем предпринимателям, бизнесу (и большому, и малому), просто отзывчивым гражданам, которые участвуют в этом процессе. Спасибо нашим волонтёрам, которые доставляют до передовой это оборудование», — сказал Гладков.

Напомним, ранее стало известно, что белгородцы за три месяца собрали 13 млн рублей в фонд поддержки военнослужащих. Средства потратили на приобретение комплектов снаряжений, горелок, термосов, одноразовой посуды, носков и ряд других необходимых вещей.

За три месяца в фонд поддержки военнослужащих белгородцы перевели 13 млн рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#СВО#Спецоперация#Военнослужащие#Помощь#Оборудование
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