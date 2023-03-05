Планшеты и квадрокоптеры: как белгородские власти помогают бойцам

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Белгородские власти поставили в зону СВО 3000 единиц специальной техники. В помощь военнослужащим отправляют всё — начиная от планшетов и заканчивая квадрокоптерами, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, у военных всё есть, однако имеются некоторые виды дополнительного снаряжения, необходимые бойцам. Он пообещал и дальше помогать участникам спецоперации по мере возможностей.
«Спасибо всем предпринимателям, бизнесу (и большому, и малому), просто отзывчивым гражданам, которые участвуют в этом процессе. Спасибо нашим волонтёрам, которые доставляют до передовой это оборудование», — сказал Гладков.
Напомним, ранее стало известно, что белгородцы за три месяца собрали 13 млн рублей в фонд поддержки военнослужащих. Средства потратили на приобретение комплектов снаряжений, горелок, термосов, одноразовой посуды, носков и ряд других необходимых вещей.