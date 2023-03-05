Очередной обстрел: ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Белгородская область во второй раз день попала под обстрел ВСУ. Со стороны Украины атаковали село Щетиновка Белгородского района. Местные жители получили СМС-рассылку с просьбой спуститься в укрытия. Официальных данных о случившемся пока нет.
5 марта утром под обстрел попал хутор Марьино Шебекинского горокруга. Жители также получили сообщения с просьбой пройти в укрытия. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
3 марта под обстрел попали сразу несколько населённых пунктов региона. Тогда ВСУ атаковали Устинку в Белгородском районе, хутор Панков в Шебекинском округе, Логачёвку в Валуйском горокруге, а также село Коновалово в Волоконовском районе.