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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Очередной обстрел: ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

5 марта 2023, 11:17
Фото: Bel.ru

Под обстрел попало село Щетиновка в Белгородском районе

Под обстрелом оказалось село Щетиновка Белгородского района. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС.
Сюжет
Обстрел

Белгородская область во второй раз день попала под обстрел ВСУ. Со стороны Украины атаковали село Щетиновка Белгородского района. Местные жители получили СМС-рассылку с просьбой спуститься в укрытия. Официальных данных о случившемся пока нет.

Фото: РСЧС

5 марта утром под обстрел попал хутор Марьино Шебекинского горокруга. Жители также получили сообщения с просьбой пройти в укрытия. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

3 марта под обстрел попали сразу несколько населённых пунктов региона. Тогда ВСУ атаковали Устинку в Белгородском районе, хутор Панков в Шебекинском округе, Логачёвку в Валуйском горокруге, а также село Коновалово в Волоконовском районе.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Обстрел#Спецоперация#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье
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