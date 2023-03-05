Обстрелы, разрушение моста в Белгороде и восстановление надписи: итоги дня

Оказывается, это не единственная проблема с мостом. В этом же месте на дороге нет освещения. Его обещали установить, однако так и не сделали этого. Со слов белгородцев, дорога расположена в полосе отвода РЖД, поэтому ставить фонари без согласования с организацией нельзя.