Обстрелы, разрушение моста в Белгороде и восстановление надписи: итоги дня

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Очередные обстрелы
5 марта в Белгородской области не обошлось без обстрелов. Сегодняшним утром под огонь ВСУ попал хутор Марьино в Шебекинском горокруге. Жители получили СМС-рассылку с просьбой пройти в укрытия.
Вскоре от обстрела пострадал и Белгородский район. Со стороны Украины атаковали село Щетиновка. Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию и сообщил, что никто не пострадал. Тем не менее зафиксировали разрушения. Повреждения получили сарай на территории сельхозпредприятия и линия электропередачи.
Разрушающийся мост
Белгородцы жалуются на неудовлетворительное состояние моста на Крейде. Как отмечают горожане, из-за того, что мост осыпается, под ним страшно ходить. Люди утверждают, что на голову в любой момент может упасть обломок конструкции.
Оказывается, это не единственная проблема с мостом. В этом же месте на дороге нет освещения. Его обещали установить, однако так и не сделали этого. Со слов белгородцев, дорога расположена в полосе отвода РЖД, поэтому ставить фонари без согласования с организацией нельзя.
Восстановленная надпись
Спустя более чем месяц сломанную надпись «Мы любим Белгород» починили. На объекте не хватало двух букв, поэтому проезжающие мимо водители видели композицию «Мы любим Белгод».
Случившееся вызвало недовольство у белгородцев, и они требовали привести объект в порядок. Изначально его планировали починить в апреле, однако сделать это удалось раньше. Напомним, надпись сбили 29 января.