Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Обстрелы, разрушение моста в Белгороде и восстановление надписи: итоги дня

5 марта 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
ВСУ дважды обстреляли Белгородскую область 5 марта, на Крейде рушится мост, а надпись «Мы любим Белгород» наконец восстановили.

Очередные обстрелы

5 марта в Белгородской области не обошлось без обстрелов. Сегодняшним утром под огонь ВСУ попал хутор Марьино в Шебекинском горокруге. Жители получили СМС-рассылку с просьбой пройти в укрытия.

Вскоре от обстрела пострадал и Белгородский район. Со стороны Украины атаковали село Щетиновка. Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию и сообщил, что никто не пострадал. Тем не менее зафиксировали разрушения. Повреждения получили сарай на территории сельхозпредприятия и линия электропередачи.

Очередной обстрел: ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область
Узнать подробнее

Разрушающийся мост

Белгородцы жалуются на неудовлетворительное состояние моста на Крейде. Как отмечают горожане, из-за того, что мост осыпается, под ним страшно ходить. Люди утверждают, что на голову в любой момент может упасть обломок конструкции.

Оказывается, это не единственная проблема с мостом. В этом же месте на дороге нет освещения. Его обещали установить, однако так и не сделали этого. Со слов белгородцев, дорога расположена в полосе отвода РЖД, поэтому ставить фонари без согласования с организацией нельзя.

«Страшно ходить»: на Крейде в Белгороде осыпается мост
Узнать подробнее

Восстановленная надпись

Спустя более чем месяц сломанную надпись «Мы любим Белгород» починили. На объекте не хватало двух букв, поэтому проезжающие мимо водители видели композицию «Мы любим Белгод».

Случившееся вызвало недовольство у белгородцев, и они требовали привести объект в порядок. Изначально его планировали починить в апреле, однако сделать это удалось раньше. Напомним, надпись сбили 29 января.

Сломанную надпись «Мы любим Белгород» починили
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков подтвердил обстрел Белгородского районаМост на Крейде в Белгороде планируют капитально отремонтировать в следующем годуСломанную надпись «Мы любим Белгород» восстановят за счёт протаранившего её водителя
#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Итоги дня#Общество#Происшествия#Город#Мост#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Надпись "Мы любим Белгород"#Наталья Корявых
Подпишитесь
Сломанную надпись «Мы любим Белгород» починили
Сегодня, 08:52
Гладков подтвердил обстрел Белгородского района
Сегодня, 12:15
Очередной обстрел: ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область
Сегодня, 11:17
В СВО погиб белгородец-выпускник православной гимназии
Сегодня, 07:50
«Страшно ходить»: на Крейде в Белгороде осыпается мост
Сегодня, 07:14
Белгород атаковали дроны, а католический священник следил за Минобороны: итоги недели
Вчера, 10:21