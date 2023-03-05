На Харгоре загорелся балкон в одной из квартир: видео

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
На улице Будённого в Белгороде загорелся балкон в одной из квартир. На седьмом этаже многоэтажке полыхает огонь. Сообщение о пожаре поступило около 22:00. Спецслужбы уже прибыли на место и занимаются локализацией. Со слов местных жителей, огонь уже успел частично перебраться на соседний балкон.
«Люди повыбегали. Как-то не по-себе…», — рассказала свидетельница пожара.
Вместе с пожарными на место прибыла и машина скорой медпомощи. Подробности происшествия будут известны позднее.