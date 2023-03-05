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Published Сегодня, 19:30

Modified Сегодня, 19:48

Updated Сегодня, 19:48

На Харгоре загорелся балкон в одной из квартир: видео

5 марта 2023, 19:30
Фото: 1MI

В Белгороде полыхает балкон на седьмом этаже

Согласно пресс-службе МЧС, горит балкон на седьмом этаже. Пожарные уже прибыли на месте, а люди испугались и выбежали на улицу.

На улице Будённого в Белгороде загорелся балкон в одной из квартир. На седьмом этаже многоэтажке полыхает огонь. Сообщение о пожаре поступило около 22:00. Спецслужбы уже прибыли на место и занимаются локализацией. Со слов местных жителей, огонь уже успел частично перебраться на соседний балкон.

«Люди повыбегали. Как-то не по-себе…», — рассказала свидетельница пожара.

Вместе с пожарными на место прибыла и машина скорой медпомощи. Подробности происшествия будут известны позднее.

Видео: Telegram-канал "Белгород №1"
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#Кристина Семенчук#Белгород#Новости Белгорода#Происшествия#Пожар#Пожар в квартире#Балкон#Видео
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