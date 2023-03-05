Экспертизу прошел — ждут субсидии: когда построят новый ЗАГС в Губкине?

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Приступить к сооружению трехслойного здания планировали еще в прошлом году. Тогда же, в 2022 году, глава Губкинского округа Михаил Лобазнов заявил, что полное финансирование объекта слишком затратно для местного бюджета. Планировалось обращаться за поддержкой к губернатору и минстрою Белгородской области.
«Проект ЗАГСа в Губкине прошел экспертизу. Будем заявляться в разные программы. Будем надеяться, что финансирование в ближайшие периоды будет предусмотрено», — рассказал подписчикам своих соцсетей Михаил Лобазнов.
Разновысотный Дворец бракосочетаний задумали построить на улице Космонавтов. Архитектура необычная - в виде четырехугольника с опоясывающей колоннадой. Этот вариант столичной компании — разработчика выбрали из шести представленных в ходе открытого конкурса еще в 2021 году.
Два зала Дворца вмещают 40 и 80 человек. Здесь смогут проводить ежедневно до 30 торжественных регистраций.