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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Экспертизу прошел — ждут субсидии: когда построят новый ЗАГС в Губкине?

Сегодня, 11:52
Футуристический проект губкинского ЗАГСа получил положительное заключение областного управления госэкспертизы. Правда, сроки начала стройки снова не называют. Власти ищут деньги на возведение грандиозного Дворца бракосочетаний.

Приступить к сооружению трехслойного здания планировали еще в прошлом году. Тогда же, в 2022 году, глава Губкинского округа Михаил Лобазнов заявил, что полное финансирование объекта слишком затратно для местного бюджета. Планировалось обращаться за поддержкой к губернатору и минстрою Белгородской области.

«Проект ЗАГСа в Губкине прошел экспертизу. Будем заявляться в разные программы. Будем надеяться, что финансирование в ближайшие периоды будет предусмотрено», — рассказал подписчикам своих соцсетей Михаил Лобазнов.

Разновысотный Дворец бракосочетаний задумали построить на улице Космонавтов. Архитектура необычная - в виде четырехугольника с опоясывающей колоннадой. Этот вариант столичной компании — разработчика выбрали из шести представленных в ходе открытого конкурса еще в 2021 году.

Два зала Дворца вмещают 40 и 80 человек. Здесь смогут проводить ежедневно до 30 торжественных регистраций.

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#Татьяна Панарина#Здание ЗАГС#Проект#Финансирование#Город#Губкин#Михаил Лобазнов
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