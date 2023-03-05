Экспертизу прошел — ждут субсидии: когда построят новый ЗАГС в Губкине?

Приступить к сооружению трехслойного здания планировали еще в прошлом году. Тогда же, в 2022 году, глава Губкинского округа Михаил Лобазнов заявил, что полное финансирование объекта слишком затратно для местного бюджета. Планировалось обращаться за поддержкой к губернатору и минстрою Белгородской области.