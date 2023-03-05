Белгородцы за два месяца вызвали скорую свыше 77 тыс. раз

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Такие данные приводят с начала 2023 года. За январь и февраль диспетчерам в оперативном отделе поступили 77 643 вызова. Учитывая, что за смену в колл-центре работают по 10-11 человек, каждый из них в день отрабатывали по 155-170 звонков.
31 833 вызова за два месяца были экстренными, 41 600 — неотложные, ещё 4 210 — безрезультатные. В среднем время на путь медработников составляло от 16 до 27 минут, в зависимости от серьёзности вызова.
Особой популярностью служба скорой помощи пользовалась в крупных городах Белгородской области. На Белгород пришёлся 26 061 вызов, ещё 15 009 вызовов было в Старом Осколе и 5 567 — в Губкине.