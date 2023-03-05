Белгородцы за два месяца вызвали скорую свыше 77 тыс. раз

Такие данные приводят с начала 2023 года. За январь и февраль диспетчерам в оперативном отделе поступили 77 643 вызова. Учитывая, что за смену в колл-центре работают по 10-11 человек, каждый из них в день отрабатывали по 155-170 звонков.