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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Белгородцы за два месяца вызвали скорую свыше 77 тыс. раз

5 марта 2023, 16:02
Фото: 1MI
Порядка 26 тысяч вызовов пришлись на жителей Белгорода, сообщили в региональной пресс-службе губернатора и правительства.

Такие данные приводят с начала 2023 года. За январь и февраль диспетчерам в оперативном отделе поступили 77 643 вызова. Учитывая, что за смену в колл-центре работают по 10-11 человек, каждый из них в день отрабатывали по 155-170 звонков.

31 833 вызова за два месяца были экстренными, 41 600 — неотложные, ещё 4 210 — безрезультатные. В среднем время на путь медработников составляло от 16 до 27 минут, в зависимости от серьёзности вызова.

Особой популярностью служба скорой помощи пользовалась в крупных городах Белгородской области. На Белгород пришёлся 26 061 вызов, ещё 15 009 вызовов было в Старом Осколе и 5 567 — в Губкине.

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#Кристина Семенчук#Медицина#Скорая помощь#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Скорая#Вызов#Диспетчер
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