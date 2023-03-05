Белгородскому «ИнвестПромЭлиту» разрешили возмещать неустойки в рассрочку

В определениях суда указано, что стороны договариваются о выплате неустоек небольшими суммами. Например, ООО СК «ИнвестПромЭлит» вправе возмещать неустойку в 113 тыс. и госпошлину в 8 тыс. рублей в период с 28 января 2023 года до 28 декабря 2027 года. Это значит, что в месяц с компании требуют всего лишь порядка 2 тыс. рублей. В документах, помимо прочего, указано, что компания платит неустойки из-за некачественного капремонта МКД.