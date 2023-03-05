Белгородскому «ИнвестПромЭлиту» разрешили возмещать неустойки в рассрочку

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Фонд содействия реформирования ЖКХ дал строительной компании «ИнвестПромЭлит» разрешение оплачивать неустойки в рассрочку — небольшими ежемесячными платежами. Редакция обнаружила 11 идентичных мировых соглашений в базе арбитражного суда Белгородской области.
В 2022 году строительная компания и Фонд заключили 11 мировых соглашений на общую сумму более 4,76 млн рублей. Примечательно, что Фонд разрешил организации до декабря 2027 года выплачивать неустойки таким образом. Также уточняется, что туда не включили процент за рассрочку по учётной ставке ЦБ.
В определениях суда указано, что стороны договариваются о выплате неустоек небольшими суммами. Например, ООО СК «ИнвестПромЭлит» вправе возмещать неустойку в 113 тыс. и госпошлину в 8 тыс. рублей в период с 28 января 2023 года до 28 декабря 2027 года. Это значит, что в месяц с компании требуют всего лишь порядка 2 тыс. рублей. В документах, помимо прочего, указано, что компания платит неустойки из-за некачественного капремонта МКД.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков упомянул, что в области завершили приёмку многоквартирных домов, ремонтировавшихся за счёт средств Фонда. Жители в итоге не приняли 195 домов, а в общем их было 322. Глава региона уточнил, что в 57 недостатки устранили, и в ближайшее время эта работа продолжится. Завершить её планируют в ближайшие 1-2 месяца.
Сообщалось, что с белгородского ООО СК «ИнвестПромЭлит» взыскали 5,2 млн рублей долгов в пользу субподрядчика, которому организация задолжала выплату по договорам. Не обошлось без вмешательства судебных приставов.
ООО СК «ИнвестПромЭлит» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.