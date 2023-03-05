Белгородское приграничье снова атаковали ВСУ

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Хутор Марьино в Шебекинском горокруге Белгородской области атаковали со стороны Украины. Обстрел произошёл в районе 8:10. Местные жители получили СМС-рассылку от РСЧС с просьбой пройти в укрытия. Дальнейшие подробности не сообщались.
3 марта под обстрел попало село Коновалово Волоконовского района. Это был пятый обстрел за день. Жителей также просили спуститься в подвалы. До этого ВСУ атаковали Устинку в Белгородском районе.
Кроме того, под обстрелы тогда попали хутор Панков в Шебекинском округе и Логачёвку в Валуйском горокруге.