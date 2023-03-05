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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Белгородское приграничье снова атаковали ВСУ

5 марта 2023, 06:28
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли хутор Марьино в Белгородской области

Под обстрел попал хутор Марьино. Жители получили рассылку с просьбой пройти в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Хутор Марьино в Шебекинском горокруге Белгородской области атаковали со стороны Украины. Обстрел произошёл в районе 8:10. Местные жители получили СМС-рассылку от РСЧС с просьбой пройти в укрытия. Дальнейшие подробности не сообщались.

Фото: РСЧС

3 марта под обстрел попало село Коновалово Волоконовского района. Это был пятый обстрел за день. Жителей также просили спуститься в подвалы. До этого ВСУ атаковали Устинку в Белгородском районе. 

Кроме того, под обстрелы тогда попали хутор Панков в Шебекинском округе и Логачёвку в Валуйском горокруге.

ВСУ обстреливают Волоконовский район Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье
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