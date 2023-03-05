Белгородских ветеранов поздравит президент Владимир Путин

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В марте именные поздравления с юбилеем от президента получат 42 белгородца. Все они - ветераны Великой Отечественной войны.
Как уточнили в региональном отделении Социального фонда России, с января 2023 года Владимир Путин поздравил с днём рождения 114 жителей региона. В марте, например, 65-летие отметят 39 человек. Ещё четверых ветеранов поздравят с вековым юбилеем. Живут именинники в Старом Осколе, Алексеевке и Шебекинском горокруге.
Напомним, в декабре именные поздравления от Путина получили 50 белгородцев. Всего же в 2022 году президент поздравил 1495 юбиляров из Белгородской области.