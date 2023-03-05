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Белгородских ветеранов поздравит президент Владимир Путин

5 марта 2023, 14:21
Фото: 1MI

42 белгородца получат именные поздравления от президента в марте

Именные поздравления от президента получат 42 белгородца. Все они – ветераны Великой Отечественной войны.

В марте именные поздравления с юбилеем от президента получат 42 белгородца. Все они - ветераны Великой Отечественной войны.

Как уточнили в региональном отделении Социального фонда России, с января 2023 года Владимир Путин поздравил с днём рождения 114 жителей региона. В марте, например, 65-летие отметят 39 человек. Ещё четверых ветеранов поздравят с вековым юбилеем. Живут именинники в Старом Осколе, Алексеевке и Шебекинском горокруге.

Напомним, в декабре именные поздравления от Путина получили 50 белгородцев. Всего же в 2022 году президент поздравил 1495 юбиляров из Белгородской области. 

Именные поздравления от Владимира Путина получат 50 белгородцев
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Старый Оскол#Алексеевка#Владимир Путин#Общество#Юбилей#Президент#Поздравление#Ветераны
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