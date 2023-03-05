Белгородских ветеранов поздравит президент Владимир Путин

Как уточнили в региональном отделении Социального фонда России, с января 2023 года Владимир Путин поздравил с днём рождения 114 жителей региона. В марте, например, 65-летие отметят 39 человек. Ещё четверых ветеранов поздравят с вековым юбилеем. Живут именинники в Старом Осколе, Алексеевке и Шебекинском горокруге.