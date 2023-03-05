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Белгородец выпил, разбил витрину, улёгся и, не желая вставать, обругал полицейского

5 марта 2023, 07:01
Фото: 1MI
Житель Грайворонского горокруга собрал «комбо» из приключений: нетрезвым пришёл в магазин, где разбил витрину и лёг на пол. А так как вставать ему очень не хотелось, продавцу пришлось вызвать участкового, пишет пресс-служба областной прокуратуры.

История произошла днём 20 февраля в селе Головчино. Нетрезвый 42-летний мужчина пришёл в магазин хозяйственных товаров, но оступился и разбил стеклянную витрину.

После этого белгородец зачем-то лёг на пол, вставать он не захотел. Продавцу пришлось вызвать участкового. Но на требования полицейского прекратить хулиганить посетитель ответил бранью в адрес правоохранителя. Всё происходило в присутствии других людей и попало на камеры наружного видонаблюдения.

Ущерб за разбитую витрину белгородец возместил. Уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти отправили в суд.

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#Ольга Аксёнова#Пьяный#Полицейский#Витрина#Магазин#Происшествия#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Головчино
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