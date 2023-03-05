Белгородец выпил, разбил витрину, улёгся и, не желая вставать, обругал полицейского

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:01
История произошла днём 20 февраля в селе Головчино. Нетрезвый 42-летний мужчина пришёл в магазин хозяйственных товаров, но оступился и разбил стеклянную витрину.
После этого белгородец зачем-то лёг на пол, вставать он не захотел. Продавцу пришлось вызвать участкового. Но на требования полицейского прекратить хулиганить посетитель ответил бранью в адрес правоохранителя. Всё происходило в присутствии других людей и попало на камеры наружного видонаблюдения.
Ущерб за разбитую витрину белгородец возместил. Уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти отправили в суд.