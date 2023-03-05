Белгородец выпил, разбил витрину, улёгся и, не желая вставать, обругал полицейского

После этого белгородец зачем-то лёг на пол, вставать он не захотел. Продавцу пришлось вызвать участкового. Но на требования полицейского прекратить хулиганить посетитель ответил бранью в адрес правоохранителя. Всё происходило в присутствии других людей и попало на камеры наружного видонаблюдения.