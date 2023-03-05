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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Автосалон в Старом Осколе суд обязал вернуть деньги за проданную с дефектом машину

Сегодня, 12:18
Новенький автомобиль прослужил счастливой обладательнице всего день. Буквально через сутки легковушка перестала заводиться. Машину за 3,23 млн продал старооскольский автосалон в декабре прошлого года. Помимо круглой суммы за «железного коня» клиент потратилась еще и на зимнюю резину.
Сюжет
Суд

Для устранения неисправности обладательница машины с дефектом обратилась сначала к продавцу, а затем к дилеру. Недостатки в автомобиле обнаружили, но добровольно решать спор ООО, продавшее бракованный авто, отказалось. И покупательница обратилась в суд с иском о защите прав потребителей.

В итоге с продавца взыскали уплаченные за товар денежные средства, понесённые потребителем убытки, компенсацию морального вреда и неустойку. Ответчику придётся выплатить также и штраф, предусмотренный законом «О защите прав потребителей» за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

У ООО есть право подать апелляцию пока решение районного суда, которое рассматривало дело, не вступило в силу.

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