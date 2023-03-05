Автосалон в Старом Осколе суд обязал вернуть деньги за проданную с дефектом машину

Новенький автомобиль прослужил счастливой обладательнице всего день. Буквально через сутки легковушка перестала заводиться. Машину за 3,23 млн продал старооскольский автосалон в декабре прошлого года. Помимо круглой суммы за «железного коня» клиент потратилась еще и на зимнюю резину.