Автосалон в Старом Осколе суд обязал вернуть деньги за проданную с дефектом машину

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Для устранения неисправности обладательница машины с дефектом обратилась сначала к продавцу, а затем к дилеру. Недостатки в автомобиле обнаружили, но добровольно решать спор ООО, продавшее бракованный авто, отказалось. И покупательница обратилась в суд с иском о защите прав потребителей.
В итоге с продавца взыскали уплаченные за товар денежные средства, понесённые потребителем убытки, компенсацию морального вреда и неустойку. Ответчику придётся выплатить также и штраф, предусмотренный законом «О защите прав потребителей» за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.
У ООО есть право подать апелляцию пока решение районного суда, которое рассматривало дело, не вступило в силу.