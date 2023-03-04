Жители Белгородской области написали 50 тысяч писем для военнослужащих

Также было собрано более 9000 подарков. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Он также добавил, что есть просьба от военнослужащих, которой он сам займётся. Для этого ведутся переговоры с Минобороной.

Сюжет Губернатор