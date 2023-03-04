Жители Белгородской области написали 50 тысяч писем для военнослужащих

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Как рассказал губернатор, в рамках благотворительной акции «Мы вместе», которая проводилась на территории всей Белгородской области ко Дню защитника Отечества, было собрано 9000 подарков и 50 тысяч писем для военнослужащих. Всё это отправили на передовую.
Он также добавил, что вернулась очередная делегация правительства области, которую возглавлял замгубернатора Рустэм Зайнуллин.
Съездили к нашим парням. Передал тёплые вещи, оборудование, продукты питания. Пообщались, смогли организовать телефильм с родными. Ни для кого не нужно объяснять, как это важно. Есть большая просьба, постараюсь ей заняться сам. Сейчас ведём переговоры с Министерством обороны. Озвучивать эту тему не хочу, но хочу, чтобы родные и сами военнослужащие знали, что этой проблемой мы занимаемся.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что в ближайшее время к военнослужащим отправится очередная делегация.