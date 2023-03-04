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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Жители Белгородской области написали 50 тысяч писем для военнослужащих

4 марта 2023, 07:35
Фото: 1MI
Также было собрано более 9000 подарков. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Он также добавил, что есть просьба от военнослужащих, которой он сам займётся. Для этого ведутся переговоры с Минобороной.

Как рассказал губернатор, в рамках благотворительной акции «Мы вместе», которая проводилась на территории всей Белгородской области ко Дню защитника Отечества, было собрано 9000 подарков и 50 тысяч писем для военнослужащих. Всё это отправили на передовую.

Он также добавил, что вернулась очередная делегация правительства области, которую возглавлял замгубернатора Рустэм Зайнуллин.

Съездили к нашим парням. Передал тёплые вещи, оборудование, продукты питания. Пообщались, смогли организовать телефильм с родными. Ни для кого не нужно объяснять, как это важно. Есть большая просьба, постараюсь ей заняться сам. Сейчас ведём переговоры с Министерством обороны. Озвучивать эту тему не хочу, но хочу, чтобы родные и сами военнослужащие знали, что этой проблемой мы занимаемся.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что в ближайшее время к военнослужащим отправится очередная делегация.

 

#Кристина Семенчук#Военнослужащие#Делегация#Подарки#День защитника Отечества#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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