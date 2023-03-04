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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Белгородской области создали микрореабилитационный центр для детей-инвалидов

4 марта 2023, 12:23
Фото: 1MI
Проект социальной службы реализовали при участии Фонда поддержки детей в регионе. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сюжет
Дети

Проект по созданию микрореабилитационного центра стал победителем конкурсного отбора инфраструктурных проектов по созданию специализированных социальных служб. На его реализацию выделили грант в размере 3,6 млн рублей.

Во время лечения специалисты проводят физиотерапию, рефлексотерапию, механотерапию, бальнеотерапию, песочную терапию, ЛФК, а также психолого-педагогическую и логопедическую коррекцию.

Целевая группа — 28 семей с детьми-инвалидами, с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также с множественными нарушениями развития. В Белгороде уже создали пункт проката технических средств реабилитации, психолого-педагогического и коррекционно-развивающего оборудования. Его могут передавать в семьи для временного пользования на безвозмездной основе и на определённый промежуток времени.

С пациентами также работает выездной микрореабилитационный центр, организованный на базе областного центра, а также 12 домашних центров, созданных в семьях на территории Белгорода, Алексеевского горокруга, Корочанского и Чернянского районов. А ещё создали четыре кабинета дополнительной формы работы выездного микрореабилитационного центра с семьями в трёх муниципалитетах области и Белгороде.

 

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