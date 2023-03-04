В Белгородской области создали микрореабилитационный центр для детей-инвалидов

Целевая группа — 28 семей с детьми-инвалидами, с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также с множественными нарушениями развития. В Белгороде уже создали пункт проката технических средств реабилитации, психолого-педагогического и коррекционно-развивающего оборудования. Его могут передавать в семьи для временного пользования на безвозмездной основе и на определённый промежуток времени.