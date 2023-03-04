В Белгородской области создали микрореабилитационный центр для детей-инвалидов

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Проект по созданию микрореабилитационного центра стал победителем конкурсного отбора инфраструктурных проектов по созданию специализированных социальных служб. На его реализацию выделили грант в размере 3,6 млн рублей.
Во время лечения специалисты проводят физиотерапию, рефлексотерапию, механотерапию, бальнеотерапию, песочную терапию, ЛФК, а также психолого-педагогическую и логопедическую коррекцию.
Целевая группа — 28 семей с детьми-инвалидами, с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также с множественными нарушениями развития. В Белгороде уже создали пункт проката технических средств реабилитации, психолого-педагогического и коррекционно-развивающего оборудования. Его могут передавать в семьи для временного пользования на безвозмездной основе и на определённый промежуток времени.
С пациентами также работает выездной микрореабилитационный центр, организованный на базе областного центра, а также 12 домашних центров, созданных в семьях на территории Белгорода, Алексеевского горокруга, Корочанского и Чернянского районов. А ещё создали четыре кабинета дополнительной формы работы выездного микрореабилитационного центра с семьями в трёх муниципалитетах области и Белгороде.