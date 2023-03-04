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В белгородском селе обнаружили артиллерийский снаряд времён ВОВ

4 марта 2023, 16:00
Фото: 1MI
Взрывоопасный предмет ликвидировали на специальном полигоне, отметили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

По данным пресс-службы МЧС России по Белгородской области, один из местных жителей 4 марта обнаружил в селе Шопино Яковлевского городского округа взрывоопасный предмет. О находке белгородец сообщил в службу спасения по номеру «112».

Взрывотехники поисково-спасательной службы области выехали на место и изъяли один артиллерийский снаряд 158 мм времён Великой Отечественной войны. Опасный предмет вывезли и ликвидировали на специальном полигоне.

Напомним, что при обнаружении подозрительного предмета, ни в коем случае не стоит его трогать, закапывать, разбирать и поджигать. Необходимо сразу сообщить о найденном предмете по телефону «112», «101» или «102».

Фото: Пресс-служба МЧС России по Белгородской области
Как белгородцам распознать взрывоопасный предмет?
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#Артиллерийский снаряд#Взрывоопасный предмет#Боеприпасы вов#Происшествия#МЧС#Яковлевский горокруг#Александра Склярова
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