В 2023 году в Белгородской области хотят привлечь на работу ещё 67 медиков

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2023 году в Белгородскую область планируют привлечь 56 врачей и 11 человек из числа среднего медицинского персонала. Ранее одним из таких медработников стала жительница села Окуни Чернянского района Наталья Щеклина.
Ранее она работала в ФАПе муниципалитета, но по семейным обстоятельствам пришлось сменить род деятельности. Спустя время Наталья решила вернуться в медицину. Она заново прошла обучение в Старооскольском медицинском колледже по специальности «Фельдшер». Затем, став участником программы, получила жильё и единовременную компенсационную выплату.
Федеральная программа реализуется в регионе с 2012 года и направлена на решение проблемы дефицита медработников в сельских районах. Всего в Белгородской области в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2022 году приняли участие 53 врача и 17 фельдшеров с последующим обязательством исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет.
Общая сумма единовременных выплат за год составила 66 млн рублей.