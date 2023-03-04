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В 2023 году в Белгородской области хотят привлечь на работу ещё 67 медиков

4 марта 2023, 09:09
Фото: 1MI
Трудоустраивать людей будут в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», сообщили в областном правительстве. Медики должны будут проработать в выбранном населённом пункте минимум пять лет.

В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2023 году в Белгородскую область планируют привлечь 56 врачей и 11 человек из числа среднего медицинского персонала. Ранее одним из таких медработников стала жительница села Окуни Чернянского района Наталья Щеклина.

Ранее она работала в ФАПе муниципалитета, но по семейным обстоятельствам пришлось сменить род деятельности. Спустя время Наталья решила вернуться в медицину. Она заново прошла обучение в Старооскольском медицинском колледже по специальности «Фельдшер». Затем, став участником программы, получила жильё и единовременную компенсационную выплату.

Федеральная программа реализуется в регионе с 2012 года и направлена на решение проблемы дефицита медработников в сельских районах. Всего в Белгородской области в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2022 году приняли участие 53 врача и 17 фельдшеров с последующим обязательством исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет.

Общая сумма единовременных выплат за год составила 66 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Врач#Трудоуйстройство#Земский доктор#Трудоустройство#Общество#Белгородская область
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