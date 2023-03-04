В 2023 году в Белгородской области хотят привлечь на работу ещё 67 медиков

Федеральная программа реализуется в регионе с 2012 года и направлена на решение проблемы дефицита медработников в сельских районах. Всего в Белгородской области в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2022 году приняли участие 53 врача и 17 фельдшеров с последующим обязательством исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет.