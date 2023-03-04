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Published Сегодня, 03:28

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Updated Сегодня, 03:30

Рабочий из Старого Оскола упал с высоты более 11 метров

4 марта 2023, 03:28
Фото: 1MI
Мужчина получил множественные травмы. Белгородские следователи уже возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда.

Пресс-служба СУ СК России по Белгородской области сообщила, что инцидент произошёл 31 января. Один из сотрудников подрядной организации выполнял работы на предприятии Старого Оскола. Из-за имеющихся на предприятии нарушений техники охраны труда староосколец упал с высоты более 11 метров и получил множественные травмы.

Следователи Старого Оскола уже возбудили уголовное дело по факту получения сотрудником травмы на производстве. Санкции части 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда») предусматривают штраф от 400 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы до одного года и лишение права заниматься определённой деятельностью.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела ещё продолжается.

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#Александра Склярова#Рабочий#Производственная травма#Происшествия#Уголовное дело#Старый Оскол
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