Рабочий из Старого Оскола упал с высоты более 11 метров

Следователи Старого Оскола уже возбудили уголовное дело по факту получения сотрудником травмы на производстве. Санкции части 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда») предусматривают штраф от 400 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы до одного года и лишение права заниматься определённой деятельностью.