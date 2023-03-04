Рабочий из Старого Оскола упал с высоты более 11 метров

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Пресс-служба СУ СК России по Белгородской области сообщила, что инцидент произошёл 31 января. Один из сотрудников подрядной организации выполнял работы на предприятии Старого Оскола. Из-за имеющихся на предприятии нарушений техники охраны труда староосколец упал с высоты более 11 метров и получил множественные травмы.
Следователи Старого Оскола уже возбудили уголовное дело по факту получения сотрудником травмы на производстве. Санкции части 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда») предусматривают штраф от 400 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы до одного года и лишение права заниматься определённой деятельностью.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела ещё продолжается.