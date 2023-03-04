Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Девять белгородских школьниц завоевали 20 медалей на чемпионате по кикбоксингу

4 марта 2023, 16:49
Фото: vk.com/id63989411
Юные белгородки приняли участие в чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу, который проходил в Ярославле с 24 по 27 февраля.

По данным пресс-службы Управления по физической культуре и спорту Белгорода, девять учениц МБУДО ДЮСШ №4 приняли участие в чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу. В Ярославле белгородки завоевали 20 медалей в разделе «сольные композиции».

Так, на чемпионате четыре серебряных медалей завоевала Софья Сарваева, три золотых награды забрала Карина Дрокина. Виктория Разуваева в общей сложности принесла три медали: золотую и две серебряные. Мария Джувага и Полина Чернышева по два раза заняли третьи места, а Арина Дурнева и Евгения Разуваева принесли по одной серебряной медали. Каролина Плужник три раза заняла второе место, а Елизавета Гамзатова завоевала бронзовую медаль.

Юных спортсменок обучают два наставника: Инна Иващенко и Евгения Дрокина.

Фото: vk.com/id63989411
Белгородский боец получил медаль за участие в боевых действиях
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородки завоевали серебро в московских соревнованиях по спортивному туризмуБелгородка завоевала две медали в чемпионате СНГ по гиревому спортуНезрячая белгородка завоевала 21 золотую медаль по шахматам и шашкам
#Александра Склярова#Юные спортсменки#Кикбоксинг#Спорт#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Белгород атаковали дроны, а католический священник следил за Минобороны: итоги недели
Сегодня, 10:21
Предложений - море, спроса нет: почему в Белгороде не продаётся элитная недвижимость
Вчера, 13:49
Белгородцы в Индии: сходство с СССР, цена килограмма акулы и сигареты за 10 рублей
Вчера, 15:43
Военные скупают подержанные машины в Белгородской области
Вчера, 17:26
В Белгородской области в кукурузе зафиксирован повышенный уровень микотоксинов
Сегодня, 08:14
Несколько белгородцев заразились гепатитом А
Вчера, 19:48