Девять белгородских школьниц завоевали 20 медалей на чемпионате по кикбоксингу

Так, на чемпионате четыре серебряных медалей завоевала Софья Сарваева, три золотых награды забрала Карина Дрокина. Виктория Разуваева в общей сложности принесла три медали: золотую и две серебряные. Мария Джувага и Полина Чернышева по два раза заняли третьи места, а Арина Дурнева и Евгения Разуваева принесли по одной серебряной медали. Каролина Плужник три раза заняла второе место, а Елизавета Гамзатова завоевала бронзовую медаль.