Девять белгородских школьниц завоевали 20 медалей на чемпионате по кикбоксингу

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
По данным пресс-службы Управления по физической культуре и спорту Белгорода, девять учениц МБУДО ДЮСШ №4 приняли участие в чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу. В Ярославле белгородки завоевали 20 медалей в разделе «сольные композиции».
Так, на чемпионате четыре серебряных медалей завоевала Софья Сарваева, три золотых награды забрала Карина Дрокина. Виктория Разуваева в общей сложности принесла три медали: золотую и две серебряные. Мария Джувага и Полина Чернышева по два раза заняли третьи места, а Арина Дурнева и Евгения Разуваева принесли по одной серебряной медали. Каролина Плужник три раза заняла второе место, а Елизавета Гамзатова завоевала бронзовую медаль.
Юных спортсменок обучают два наставника: Инна Иващенко и Евгения Дрокина.