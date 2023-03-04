Белгородцы смогут получить ежегодный выходной день для прохождения диспансеризации

В регионе диспансеризация проводится в два этапа. Если на первом будет обнаружена патология, пациента направят для подтверждения диагноза. По данным регионального министерства здравоохранения, ежегодно обследуются порядка 50% белгородцев. Люди в возрасте старше 40 лет проверяют своё здоровье каждый год, а младше — раз в три года. Всего с начала года диспансеризацию прошли порядка 70 тысяч жителей области.