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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Белгородцы смогут получить ежегодный выходной день для прохождения диспансеризации

4 марта 2023, 13:11
Фото: 1MI
Всего с начала текущего года здоровье проверили около 70 тысяч жителей региона. Ежегодно обследуются порядка половины белгородцев. Подробнее сообщили в областном правительстве.

В регионе диспансеризация проводится в два этапа. Если на первом будет обнаружена патология, пациента направят для подтверждения диагноза. По данным регионального министерства здравоохранения, ежегодно обследуются порядка 50% белгородцев. Люди в возрасте старше 40 лет проверяют своё здоровье каждый год, а младше — раз в три года. Всего с начала года диспансеризацию прошли порядка 70 тысяч жителей области.

Во время обследования на ранних стадиях можно обнаружить болезни системы кровообращения, сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания и онкологию.

Для прохождения диспансеризации предусмотрен выходной день, но только для тех, кто старше 40 лет. В настоящее время предлагается ввести ежегодный оплачиваемый день для прохождения медицинских обследований и гражданам младше 40 лет.

Напомни, в 2022 году по итогам диспансеризаций за месяц у 11 белгородцев обнаружили подозрение на рак.

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#Кристина Семенчук#Диспансеризация#Обследование#Выходной#Болезни#Общество#Белгородская область
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