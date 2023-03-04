Белгородцы смогут получить ежегодный выходной день для прохождения диспансеризации

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В регионе диспансеризация проводится в два этапа. Если на первом будет обнаружена патология, пациента направят для подтверждения диагноза. По данным регионального министерства здравоохранения, ежегодно обследуются порядка 50% белгородцев. Люди в возрасте старше 40 лет проверяют своё здоровье каждый год, а младше — раз в три года. Всего с начала года диспансеризацию прошли порядка 70 тысяч жителей области.
Во время обследования на ранних стадиях можно обнаружить болезни системы кровообращения, сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания и онкологию.
Для прохождения диспансеризации предусмотрен выходной день, но только для тех, кто старше 40 лет. В настоящее время предлагается ввести ежегодный оплачиваемый день для прохождения медицинских обследований и гражданам младше 40 лет.
Напомни, в 2022 году по итогам диспансеризаций за месяц у 11 белгородцев обнаружили подозрение на рак.