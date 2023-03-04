Белгородцам предлагали через Сеть купить импортное мясо, сыр и снюс

Во время мониторинга Сети сотрудники транспортной прокуратуры нашли интернет-страницы, на которых предлагалось дистанционно купить продукцию производства стран Европейского союза. Речь идёт о мясных продуктах, сыре и снюсе. Данная информация запрещена к распространению на территории России.