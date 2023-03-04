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Белгородцам предлагали через Сеть купить импортное мясо, сыр и снюс

4 марта 2023, 14:10
Фото: 1MI
Интернет-страницы заблокировали. Этому посодействовала Белгородская транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время мониторинга Сети сотрудники транспортной прокуратуры нашли интернет-страницы, на которых предлагалось дистанционно купить продукцию производства стран Европейского союза. Речь идёт о мясных продуктах, сыре и снюсе. Данная информация запрещена к распространению на территории России.

Поэтому Белгородский транспортный прокурор обратился в суд и попросил признать данные запрещёнными к распространению на территории страны.

Свердловский районный суд Белгорода заявление прокурора удовлетворил.

Напомним, в 2022 году из Белгорода в карельскую школу привезли запрещённые продукты. Речь идёт о мороженой свиной печени.

 

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#Кристина Семенчук#Запрещённые продукты#Сеть#Продажа#Транспортная прокуратура#Нарушения#Белгородская область
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