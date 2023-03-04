Белгородцам предлагали через Сеть купить импортное мясо, сыр и снюс

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Во время мониторинга Сети сотрудники транспортной прокуратуры нашли интернет-страницы, на которых предлагалось дистанционно купить продукцию производства стран Европейского союза. Речь идёт о мясных продуктах, сыре и снюсе. Данная информация запрещена к распространению на территории России.
Поэтому Белгородский транспортный прокурор обратился в суд и попросил признать данные запрещёнными к распространению на территории страны.
Свердловский районный суд Белгорода заявление прокурора удовлетворил.
Напомним, в 2022 году из Белгорода в карельскую школу привезли запрещённые продукты. Речь идёт о мороженой свиной печени.