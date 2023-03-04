Белгородок приглашают на бесплатное занятие по аквааэробике

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В честь Международного женского дня жительниц областного центра приглашают на бесплатное занятие по аквааэробике. Оно пройдёт 5 марта в 12:00 в бассейне спортшколы олимпийского резерва №1 по адресу: ул. Мокроусова, 3а.
Записаться можно по телефону: +7 (4722) 55-42-59.
Напомним, в Белгороде 8 Марта устроят легкоатлетический забег «Беги, дорогая, беги». Дистанция составит пять километров. Зарегистрироваться можно на сайте или в день забега с 09:00. Бегунов будут ждать напротив музея-диорамы в парке Победы. Старт — в 11:00.
Участникам придётся соблюсти дресс-код: девушки должны подобрать одежду розовых и красных оттенков, а мужчины — костюмы в классическом стиле.