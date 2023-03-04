Белгородок приглашают на бесплатное занятие по аквааэробике

Напомним, в Белгороде 8 Марта устроят легкоатлетический забег «Беги, дорогая, беги». Дистанция составит пять километров. Зарегистрироваться можно на сайте или в день забега с 09:00. Бегунов будут ждать напротив музея-диорамы в парке Победы. Старт — в 11:00.