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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Белгородок приглашают на бесплатное занятие по аквааэробике

4 марта 2023, 09:23
Фото: 1MI
Оно состоится 5 марта. Необходима предварительная запись, сообщили в мэрии Белгорода.

В честь Международного женского дня жительниц областного центра приглашают на бесплатное занятие по аквааэробике. Оно пройдёт 5 марта в 12:00 в бассейне спортшколы олимпийского резерва №1 по адресу: ул. Мокроусова, 3а.

Записаться можно по телефону: +7 (4722) 55-42-59.

Напомним, в Белгороде 8 Марта устроят легкоатлетический забег «Беги, дорогая, беги». Дистанция составит пять километров. Зарегистрироваться можно на сайте или в день забега с 09:00. Бегунов будут ждать напротив музея-диорамы в парке Победы. Старт — в 11:00.

Участникам придётся соблюсти дресс-код: девушки должны подобрать одежду розовых и красных оттенков, а мужчины — костюмы в классическом стиле.

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