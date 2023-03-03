Зимой в Белгородской области 34 человека в возрасте 70+ решились на брак

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
За три месяца в Белгородской области заключили 1820 браков. Это на 23% больше, чем в аналогичный период 2022 года.
Мужчины в регионе, как правило, женятся в возрасте 25-29 лет. Девушки выходят замуж в возрасте 18-24 лет.
Интересно, что второй по популярности возраст женихов и невест — от 40 до 49 лет. Среди пар старше 70 лет в брак вступили 13 женихов и 21 невеста.
Напомним, ранее в белгородском доме-интернате для инвалидов и престарелых сыграли свадьбу. Поженились 77-летняя Вера Михайловна и 85-летний Александр Федотович. Они познакомились в 2019 году и вместе участвовали в различных мероприятиях.