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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Зимой в Белгородской области 34 человека в возрасте 70+ решились на брак

3 марта 2023, 09:37
Фото: 1MI

В Белгородской области в зимний сезон поженились 1820 пар

Зимой 2023 года в регионе заключили на 23% больше браков, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила глава областного управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

За три месяца в Белгородской области заключили 1820 браков. Это на 23% больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Мужчины в регионе, как правило, женятся в возрасте 25-29 лет. Девушки выходят замуж в возрасте 18-24 лет.

Интересно, что второй по популярности возраст женихов и невест — от 40 до 49 лет. Среди пар старше 70 лет в брак вступили 13 женихов и 21 невеста.

Напомним, ранее в белгородском доме-интернате для инвалидов и престарелых сыграли свадьбу. Поженились 77-летняя Вера Михайловна и 85-летний Александр Федотович. Они познакомились в 2019 году и вместе участвовали в различных мероприятиях.

В белгородском доме-интернате для престарелых сыграли свадьбу
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#Белгородская область#Общество#Свадьбы#Загс#Наталья Корявых#Татьяна слюсаренко
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