Выпускников белгородского вуза могут отправить в научную роту Минобороны РФ

Оно позволяет выпускникам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры проходить срочную военную службу по призыву в научной роте технополиса. Но для этого в дипломах средний балл должен быть не менее четырёх. Также требуется наличие опубликованных научных статей.