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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Выпускников белгородского вуза могут отправить в научную роту Минобороны РФ

3 марта 2023, 10:13
Фото: кадр из видео Минобороны РФ
Выпускники смогут пройти срочную военную службу по призыву в научной роте инновационного технополиса «Эра» в Анапе, пишет ТАСС. Однако для этого средний балл в дипломе должен быть не менее четырёх.

Инновационный технополис «Эра» входит в структуру Министерства обороны РФ. Расположен он в Анапе. В четверг, 2 марта, делегация НИУ «БелГУ» посетила с рабочим визитом технополис: стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно позволяет выпускникам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры проходить срочную военную службу по призыву в научной роте технополиса. Но для этого в дипломах средний балл должен быть не менее четырёх. Также требуется наличие опубликованных научных статей.

Срок действия договора между вузом и технополисом составляет один год. Но он будет автоматически продлеваться, если стороны согласятся продолжать совместную работу.

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#Ольга Аксёнова#Научная рота#Минобороны#Технополис "Эра"#БелГУ#Общество
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