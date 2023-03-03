Выпускников белгородского вуза могут отправить в научную роту Минобороны РФ

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Инновационный технополис «Эра» входит в структуру Министерства обороны РФ. Расположен он в Анапе. В четверг, 2 марта, делегация НИУ «БелГУ» посетила с рабочим визитом технополис: стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
Оно позволяет выпускникам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры проходить срочную военную службу по призыву в научной роте технополиса. Но для этого в дипломах средний балл должен быть не менее четырёх. Также требуется наличие опубликованных научных статей.
Срок действия договора между вузом и технополисом составляет один год. Но он будет автоматически продлеваться, если стороны согласятся продолжать совместную работу.