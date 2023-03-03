ВСУ снова открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
ВСУ обстреливают село Коновалово Волоконовского района. Жители получили рассылку от РСЧС с просьбой пройти в укрытия. Сообщения людям пришли после 16:00. Официальных данных о разрушениях и пострадавших нет.
3 марта Белгородскую область уже обстреливали. ВСУ атаковали хутор Панков в Шебекинском горокруге в районе 13:50. Также сообщалось об обстреле села Логачёвка Валуйского округа. О последствиях обстрелов неизвестно.
Накануне регион также пострадал от атак со стороны Украины. Под огнём оказались село в Волоконовском районе, Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге, Устинка в Белгородском районе.