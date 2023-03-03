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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

ВСУ снова открыли огонь по Белгородской области

3 марта 2023, 13:19
Фото: Bel.ru

Под обстрел попало ещё одно белгородское село

Под обстрелом оказалось село Коновалово в Волоконовском районе. Местным жителям пришла соответствующая СМС-рассылка.
Сюжет
СВО

ВСУ обстреливают село Коновалово Волоконовского района. Жители получили рассылку от РСЧС с просьбой пройти в укрытия. Сообщения людям пришли после 16:00. Официальных данных о разрушениях и пострадавших нет.

Фото: РСЧС

3 марта Белгородскую область уже обстреливали. ВСУ атаковали хутор Панков в Шебекинском горокруге в районе 13:50. Также сообщалось об обстреле села Логачёвка Валуйского округа. О последствиях обстрелов неизвестно.

Накануне регион также пострадал от атак со стороны Украины. Под огнём оказались село в Волоконовском районе, Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге, Устинка в Белгородском районе.

#Смс#Приграничье#СВО#Коновалово#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Белгородская область#Волоконовский район
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