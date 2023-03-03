ВСУ обстреливают Волоконовский район Белгородской области

Этим вечером в селе Коновалово уже фиксировали прилёты. Кроме того, 3 марта ВСУ обстреляли село Устинка в Белгородском районе, село Логачёвка в Валуйском горокруге и хутор Панков в Шебекинском горокруге, Как минимум 12 частных домов получили повреждения.