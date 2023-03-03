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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

ВСУ обстреливают Волоконовский район Белгородской области

3 марта 2023, 17:57
Фото: Bel.ru
Предупреждающие СМС жителям села Коновалово рассылают службы спасения. Это уже пятый обстрел Белгородской области за сегодняшний день и второй – в этом селе.

Вечером 3 марта около 20:30 жители села Коновалово Волоконовского района стали получать СМС-сообщения об обстреле с требованием спуститься в подвал или другое укрытие. Официальная информация об обстреле пока не поступала.  

Этим вечером в селе Коновалово уже фиксировали прилёты. Кроме того, 3 марта ВСУ обстреляли село Устинка в Белгородском районе, село Логачёвка в Валуйском горокруге и хутор Панков в Шебекинском горокруге, Как минимум 12 частных домов получили повреждения.

 

Фото: РСЧС
При обстрелах в Белгородской области пострадали 12 домов
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#Алина Харина#Происшествия#Спецоперация на Украине#Белгородская область#Волоконовский район
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