ВСУ обстреливают Волоконовский район Белгородской области

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Вечером 3 марта около 20:30 жители села Коновалово Волоконовского района стали получать СМС-сообщения об обстреле с требованием спуститься в подвал или другое укрытие. Официальная информация об обстреле пока не поступала.
Этим вечером в селе Коновалово уже фиксировали прилёты. Кроме того, 3 марта ВСУ обстреляли село Устинка в Белгородском районе, село Логачёвка в Валуйском горокруге и хутор Панков в Шебекинском горокруге, Как минимум 12 частных домов получили повреждения.